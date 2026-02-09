Empresas & Management

De México a Brasil: OXXO acelera expansión orgánica en el mayor mercado retail de Suramérica

A comienzos de febrero, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) concretó la separación de su alianza con Raízen en Brasil y asumió el control total de las operaciones de OXXO en ese país. La operación marca un punto de inflexión en la estrategia del retail latinoamericano.

Por revistaeyn.com Aunque la jugada estratégica de FEMSA, largamente anticipada desde septiembre del 2025, pasó relativamente desapercibida en el flujo noticioso, su significado estratégico es profundo. No se trata simplemente del cierre de un joint venture. Se trata de la decisión deliberada de un grupo mexicano de gestionar en forma directa su expansión en uno de los mercados más grandes, complejos y competitivos del retail global.

Brasil como apuesta estructural

Brasil no es un mercado más en el portafolio de FEMSA. Con más de 210 millones de habitantes, alta urbanización y hábitos de consumo en transformación, representa una oportunidad única para el formato de tiendas de conveniencia. Pero también exige músculo financiero, paciencia estratégica y capacidad de ejecución.

El propio grupo ha sido explícito: OXXO Brasil es hoy una prioridad estratégica, precisamente por tratarse de un mercado altamente fragmentado, donde conviven miles de pequeños comercios tradicionales con operadores regionales de distinta escala. En ese contexto, la experiencia de OXXO en estandarización, logística y operación diaria se convierte en una ventaja competitiva clave.

Control total para ejecutar más rápido

La disolución de Grupo Nós (nombre con el que funcionaba la alianza entre la compañía mexicana y Raizen) deja a FEMSA con aproximadamente 600 tiendas OXXO en Brasil, además del centro de distribución en Cajamar, São Paulo, una pieza central para cualquier estrategia de crecimiento sostenido. La transacción fue neutral en caja y se estructuró como un intercambio de activos, privilegiando la coherencia estratégica por sobre el impacto financiero de corto plazo. El control total elimina fricciones propias de una sociedad compartida: acelera la toma de decisiones,permite adaptar con mayor rapidez el surtido y el formato al consumidor local,y facilita la integración de toda la cadena operativa, desde la logística hasta la experiencia en tienda. En retail, donde la ejecución diaria define el éxito, este punto no es menor.

Expansión orgánica en un mercado gigante

A diferencia de otras estrategias de crecimiento basadas en grandes adquisiciones, FEMSA apuesta en Brasil a una expansión orgánica disciplinada, apoyada en nuevas aperturas, aprendizaje local y optimización operativa. Los resultados comienzan a reflejarse: los ingresos de OXXO Brasil crecieron más de 37% interanual y las ventas mismas tiendas superaron el 20% en moneda local en el último período reportado. El objetivo no es replicar mecánicamente el modelo mexicano, sino adaptarlo a las particularidades del consumo brasileño, manteniendo los pilares de conveniencia, cercanía y disponibilidad inmediata.

