Inspirar en lugar de imponer: El nuevo enfoque del liderazgo consciente

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Durante años, muchas organizaciones asociaron el crecimiento con cursos obligatorios o ascensos jerárquicos. Sin embargo, esta lógica comienza a quedarse corta frente a una nueva realidad laboral en la que los colaboradores buscan sentido en lo que hacen.

Por revistaeyn.com En un entorno empresarial marcado por la incertidumbre y la necesidad constante de adaptación, el concepto de liderazgo consciente gana terreno como una alternativa a los modelos tradicionales de gestión del talento. Más allá de la capacitación formal, esta visión propone que el desarrollo profesional debe convertirse en una experiencia significativa que conecte con la motivación interna de las personas. Durante años, muchas organizaciones asociaron el crecimiento con cursos obligatorios o ascensos jerárquicos. Sin embargo, esta lógica comienza a quedarse corta frente a una nueva realidad laboral en la que los colaboradores buscan sentido en lo que hacen. Según el Workplace Learning Report 2024 de LinkedIn Learning, el 76 % de los empleados permanecería más tiempo en una empresa que invierta en su desarrollo. No obstante, el reto no radica solo en invertir, sino en cómo hacerlo.

El ingeniero y especialista en desarrollo organizacional Jacques Giraud sostiene que el cambio pasa por replantear la forma en que las empresas entienden el aprendizaje. “Los líderes conscientes convierten el desarrollo en una experiencia, no en una obligación. El crecimiento no se impone, se inspira”, afirma. En esa línea, advierte que el verdadero avance ocurre cuando las personas perciben que aprender tiene un propósito claro y un impacto en su vida. El enfoque propone tres claves fundamentales. La primera es transformar el aprendizaje en una experiencia emocional, donde el conocimiento no solo se transmite, sino que conecta con la historia y el propósito de cada individuo. “El conocimiento no transforma si no conecta. Para que el aprendizaje impacte, debe tener propósito, historia y significado”, explica Giraud. En segundo lugar, destaca la importancia de fomentar mentorías basadas en la empatía y la conexión humana, más que en la jerarquía. Este tipo de acompañamiento permite que el aprendizaje sea más profundo y relevante, impactando no solo en el desempeño, sino también en el equilibrio personal de los colaboradores.