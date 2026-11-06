Desempleo aumenta en Costa Rica, subempleo muestra un repunte a septiembre

Por revistaeyn.com
La tasa de desempleo en Costa Rica alcanzó el 6,5 % durante el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026, lo que representó un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, en un contexto marcado por el aumento de la población desocupada, especialmente entre los hombres.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que Costa Rica contabilizó 155.000 personas desempleadas en el período analizado, unas 20.000 más que un año atrás. De ese total, 88.000 eran hombres y 67.000 mujeres.
El incremento de la desocupación tuvo un comportamiento estadísticamente significativo a nivel nacional y entre la población masculina. En este último grupo, el número de personas sin empleo aumentó en 15.000, mientras que su tasa de desempleo pasó al 6 %, un punto porcentual más que en el trimestre julio-septiembre de 2025.
Entre las mujeres, la tasa de desempleo se situó en 7,4 %, por encima del 6 % registrado entre los hombres, lo que evidencia que la desocupación continúa afectando con mayor intensidad a la población femenina.
Pese al deterioro de este indicador, otros componentes del mercado laboral no mostraron variaciones estadísticamente significativas. La fuerza de trabajo costarricense se estimó en 2,37 millones de personas, mientras que la población ocupada alcanzó los 2,21 millones.
La tasa neta de participación laboral fue de 54,9 %, con una diferencia considerable entre hombres y mujeres. Para los primeros se ubicó en 67,6 %, mientras que para las mujeres llegó al 42,2 %. Asimismo, la tasa de ocupación nacional fue de 51,3 %.
Otro indicador que mostró un incremento fue el subempleo, que alcanzó el 3,3 % de la población ocupada, con un aumento interanual de 0,5 puntos porcentuales. Entre las mujeres, este porcentaje llegó al 4,4 %, tras subir 1,1 puntos.
En cuanto a la calidad del empleo, el INEC estimó que 811.000 personas trabajaban en condiciones de informalidad, equivalentes al 36,7 % de la población ocupada. Aunque el indicador no presentó cambios significativos a nivel nacional, el 82 % de los trabajadores independientes se encontraba en esta condición.
Por actividad económica, el comercio y la reparación concentraron la mayor cantidad de ocupados, con 398.000 personas, seguidos por enseñanza y salud, con 284.000, y la industria manufacturera, con 217.000.