Desempleo aumenta en Costa Rica, subempleo muestra un repunte a septiembre

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Costa Rica contabilizó 155.000 personas desempleadas en el período comprendido entre julio y septiembre, unas 20.000 más que un año atrás. De ese total, 88.000 eran hombres y 67.000 mujeres.

Por revistaeyn.com La tasa de desempleo en Costa Rica alcanzó el 6,5 % durante el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026, lo que representó un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025, en un contexto marcado por el aumento de la población desocupada, especialmente entre los hombres. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que Costa Rica contabilizó 155.000 personas desempleadas en el período analizado, unas 20.000 más que un año atrás. De ese total, 88.000 eran hombres y 67.000 mujeres.

El incremento de la desocupación tuvo un comportamiento estadísticamente significativo a nivel nacional y entre la población masculina. En este último grupo, el número de personas sin empleo aumentó en 15.000, mientras que su tasa de desempleo pasó al 6 %, un punto porcentual más que en el trimestre julio-septiembre de 2025. Entre las mujeres, la tasa de desempleo se situó en 7,4 %, por encima del 6 % registrado entre los hombres, lo que evidencia que la desocupación continúa afectando con mayor intensidad a la población femenina. Pese al deterioro de este indicador, otros componentes del mercado laboral no mostraron variaciones estadísticamente significativas. La fuerza de trabajo costarricense se estimó en 2,37 millones de personas, mientras que la población ocupada alcanzó los 2,21 millones.