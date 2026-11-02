¿Qué buscan los jóvenes en sus primeros trabajos?

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Para quienes comienzan su trayectoria profesional, una remuneración competitiva representa la posibilidad de alcanzar independencia, acceder a una vivienda, continuar estudiando y construir un proyecto de vida.

Por revistaeyn.com El salario, la estabilidad económica y las oportunidades de desarrollo profesional figuran entre las principales prioridades de los jóvenes al momento de elegir un empleo. A estas expectativas se suman el propósito, la flexibilidad y el bienestar, factores que están transformando la relación de las nuevas generaciones con el mundo laboral, según datos de ManpowerGroup y Deloitte. La Encuesta Global de Generación Z y Millennials 2026, de Deloitte, señala que el costo de vida constituye, por quinto año consecutivo, la principal preocupación de estos grupos: afecta al 38 % de la generación Z y al 42 % de los millennials. Además, más de la mitad de sus integrantes afirma haber postergado decisiones importantes de vida debido a su situación financiera.

Para quienes comienzan su trayectoria profesional, una remuneración competitiva representa la posibilidad de alcanzar independencia, acceder a una vivienda, continuar estudiando y construir un proyecto de vida. Por ello, las empresas que buscan atraer talento joven necesitan ofrecer condiciones económicas que respondan a esas expectativas. El desarrollo profesional también está adquiriendo un significado diferente. Según Deloitte, solo el 25 % de la generación Z y el 21 % de los millennials prefiere una progresión acelerada mediante ascensos. La mayoría se inclina por un crecimiento gradual o movimientos laterales que permitan adquirir experiencia y nuevas habilidades. Esta tendencia refleja que avanzar profesionalmente no necesariamente implica ocupar puestos de mayor jerarquía, sino fortalecer las capacidades, ganar autonomía y mejorar la empleabilidad.