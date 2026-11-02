¿Qué buscan los jóvenes en sus primeros trabajos?

Por revistaeyn.com
El salario, la estabilidad económica y las oportunidades de desarrollo profesional figuran entre las principales prioridades de los jóvenes al momento de elegir un empleo. A estas expectativas se suman el propósito, la flexibilidad y el bienestar, factores que están transformando la relación de las nuevas generaciones con el mundo laboral, según datos de ManpowerGroup y Deloitte.
La Encuesta Global de Generación Z y Millennials 2026, de Deloitte, señala que el costo de vida constituye, por quinto año consecutivo, la principal preocupación de estos grupos: afecta al 38 % de la generación Z y al 42 % de los millennials. Además, más de la mitad de sus integrantes afirma haber postergado decisiones importantes de vida debido a su situación financiera.
Para quienes comienzan su trayectoria profesional, una remuneración competitiva representa la posibilidad de alcanzar independencia, acceder a una vivienda, continuar estudiando y construir un proyecto de vida. Por ello, las empresas que buscan atraer talento joven necesitan ofrecer condiciones económicas que respondan a esas expectativas.
El desarrollo profesional también está adquiriendo un significado diferente. Según Deloitte, solo el 25 % de la generación Z y el 21 % de los millennials prefiere una progresión acelerada mediante ascensos. La mayoría se inclina por un crecimiento gradual o movimientos laterales que permitan adquirir experiencia y nuevas habilidades.
Esta tendencia refleja que avanzar profesionalmente no necesariamente implica ocupar puestos de mayor jerarquía, sino fortalecer las capacidades, ganar autonomía y mejorar la empleabilidad.
El propósito, por su parte, conserva un lugar relevante en las decisiones laborales. El 96 % de la generación Z y el 94 % de los millennials considera importante trabajar con propósito para alcanzar satisfacción y bienestar. Asimismo, más del 40 % asegura haber rechazado ofertas de trabajo por no compartir los valores de una organización.
En esa misma línea, el Barómetro Global de Talentos 2026, de ManpowerGroup, destaca la importancia del significado y la alineación de valores en la experiencia laboral. Entre la generación Z, el 78 % de las mujeres y el 84 % de los hombres afirma encontrar significado y propósito en su trabajo.
“El bienestar, el sentido y la alineación con valores forman parte de la experiencia laboral de las distintas generaciones”, destaca ManpowerGroup.
Para las organizaciones, estos resultados plantean la necesidad de adaptar sus propuestas de empleo a las expectativas de sus colaboradores, mediante compensaciones competitivas, oportunidades de aprendizaje, condiciones que favorezcan el equilibrio personal y profesional y liderazgos capaces de impulsar el crecimiento.
La conclusión es que los jóvenes no tienen que elegir entre un buen salario y un trabajo con propósito: buscan oportunidades que les permitan combinar ambos aspectos y construir una trayectoria profesional sostenible.