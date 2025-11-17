Despidos y desánimo laboral: así podría lucir el trabajo en 2026, según un estudio

De acuerdo con un reciente informe de Glassdoor, los ceses de personal que afectan a menos de 50 trabajadores se han convertido en el tipo de despido más frecuente del año, representando más de la mitad de las notificaciones formales en 2025. Una década atrás, esos casos apenas constituían poco más de un tercio.

El panorama laboral rumbo a 2026 se vislumbra complejo y desigual. Mientras las grandes empresas acaparan titulares con recortes masivos cada pocas semanas, una tendencia menos visible pero más persistente está modificando la estructura del empleo: los despidos pequeños y continuos.

Este fenómeno, descrito por los analistas como el “despido perpetuo”, apunta a un escenario en el que las empresas prescinden de personal de manera estable y casi silenciosa, alimentando un clima de inquietud entre quienes conservan su puesto.

Aunque esta estrategia permite a las compañías evitar la exposición mediática de los recortes masivos, los investigadores advierten que el costo interno es elevado. La atmósfera laboral suele impregnarse de incertidumbre, temor y frustración.

Estudios previos muestran que, tras un despido, las percepciones negativas de los empleados pueden tardar más de dos años en volver a sus niveles anteriores. Y cuando se producen recortes consecutivos, el impacto emocional se duplica, especialmente entre talentos clave, mandos medios y personal recién incorporado.

La desconfianza hacia los altos cargos también va en aumento. Las evaluaciones de líderes senior en Glassdoor han caído de manera constante desde mediados de 2023, alejándose notablemente de los niveles observados durante la pandemia.

Los sectores más afectados por esta pérdida de confianza incluyen comunicación y medios, consultoría y tecnología, donde la disrupción generada por la inteligencia artificial y la presión por retomar ritmos laborales más intensos han deteriorado la relación entre trabajadores y directivos.