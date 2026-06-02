DHL Express lanza nuevo servicio global para carga pesada desde Costa Rica

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En Costa Rica, los envíos de más de 50 kilogramos gestionados por DHL Express Costa Rica crecieron un 15 % durante 2025, reflejando una mayor demanda de soluciones logísticas exprés para carga pesada y de alta criticidad.

Por revistaeyn.com DHL Express anunció la expansión mundial de su portafolio Time Definite International con la introducción de Heavy Weight Express (HWX), una solución aérea exprés para envíos de hasta 1.000 kilogramos por pieza y 3.000 kilogramos por envío. Con este lanzamiento, DHL Express fortalece su posición como integrador global líder, capaz de movilizar carga pesada con la velocidad y confiabilidad de un servicio exprés en más de 220 países y territorios, respaldado por una red dedicada de aviación y transporte terrestre que garantiza capacidad estable, tiempos de tránsito predecibles y estándares de manejo consistentes a nivel global.

Heavy Weight Express, solución que ya se ofrece en el mercado costarricense, está diseñada para satisfacer las necesidades de industrias donde la confiabilidad y los tiempos de entrega son factores críticos para el negocio. En Costa Rica, los envíos de más de 50 kilogramos gestionados por DHL Express Costa Rica crecieron un 15 % durante 2025, reflejando una mayor demanda de soluciones logísticas exprés para carga pesada y de alta criticidad. La operación en Costa Rica ya registra movimientos constantes de carga sensible y de alto valor hacia y desde mercados como Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico, incluyendo la movilización de equipos médicos críticos para la continuidad operativa de empresas del sector. Entre los casos recientes destaca la importación de dispositivos médicos sensibles para la vida de pacientes desde Estados Unidos, donde DHL Express logró tiempos de tránsito de apenas 24 horas mediante servicios especializados como agentes In-plants, Agentes KAD (Key Account Desk) que se encarga de brindar soporte especializado y personalizado a los clientes.