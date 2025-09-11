Industriales de Costa Rica preocupados por anuncios de ajustes en tarifas eléctricas

Por revistaeyn.com

La Cámara de Industria de Costa Rica (CICR) hizo pública su postura ante los anuncios de ajustes de tarifas en el costo de la energía eléctrica.

"Para enero 2026 se esperaba una ligera rebaja en las tarifas (2,6%), pues los gastos por producir electricidad con combustibles no se dieron y más bien en este año se logró una exportación importante de electricidad. Es por ello por lo que nos preocupa la noticia sobre la solicitud de aumento de las tarifas ordinarias (costos, gastos e ingresos propios del ICE, y su reconocimiento del redito para el desarrollo), lo que explicaría una rebaja tan exigua", indican.

La fijación tarifaria en Costa Rica combina dos elementos: el reconocimiento de los costos ordinarios del ICE, según la metodología vigente, y el reconocimiento del Costo Variable de Generación (CVG), que refleja la menor generación térmica y las importaciones o exportaciones netas de energía.

Para la Cámara, si el ICE anuncia que la rebaja será únicamente del 2,6%, se debe a que al mismo tiempo está solicitando un incremento en sus tarifas ordinarias, lo que neutraliza gran parte de la disminución que debería trasladarse al consumidor por el efecto del de una disminución en el CVG y el aumento de las exportaciones de electricidad.