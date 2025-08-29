Soberanos latinoamericanos muestran un panorama fiscal mixto

Finanzas

Por revistaeyn.com El desempeño fiscal de los soberanos latinoamericanos fue mixto en el primer semestre de 2025, según los nuevos datos disponibles, dice Fitch Ratings en un nuevo informe. Los ingresos de la mayoría de los países estuvieron en línea o por encima del crecimiento del PIB real en el primer semestre, cuando este no fue el caso, se debió principalmente a ingresos extraordinarios en 2024 y no a un rendimiento inferior. Fitch Ratings dice que las fuertes recaudaciones de impuestos de México son notables dada su desaceleración económica, lo que indica los beneficios de los esfuerzos administrativos.

Las presiones del gasto primario persisten debido a las demandas sociales y la indexación, mientras que las facturas de intereses continúan aumentando en la mayoría de los lugares, ya que el costo de los nuevos préstamos aún supera los costos efectivos de los saldos de deuda existentes, señala Fitch Ratings. Las reglas fiscales no están anclando la consolidación fiscal en la mayoría de los lugares. Uruguay y Colombia relajaron sus reglas, es poco probable que Chile cumpla con su objetivo y las reglas de Brasil y República Dominicana permiten mayores déficits. "Pero esperamos que Perú y Paraguay puedan cumplir con sus objetivos", dice Fitch Ratings. Panamá, México y Brasil se encuentran en Perspectivas Estables a pesar de tener los mayores déficits de la región, dadas algunas mejoras y margen de maniobra después de rebajas anteriores, pero persisten los desafíos. El ajuste fiscal de México ha tenido un buen comienzo, pero se volverá más difícil en medio de la creciente rigidez presupuestaria.