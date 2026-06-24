Como en el fútbol, los equipos valoran líderes que inspiren y acompañen

Por revistaeyn.com
Con el inicio de un nuevo Mundial de Fútbol, las comparaciones entre el deporte y el mundo corporativo vuelven a cobrar fuerza. Más allá de la competencia y los resultados, ambos escenarios comparten un elemento fundamental: el liderazgo. Sin embargo, las características que hoy se esperan de un capitán dentro de la cancha o de un líder en una organización son muy distintas a las de hace algunos años.
Según ManpowerGroup, las transformaciones en la dinámica laboral, los cambios tecnológicos y las nuevas expectativas de los colaboradores han redefinido el concepto de liderazgo. Atrás quedaron los modelos centrados exclusivamente en la autoridad y el control. En la actualidad, los equipos buscan líderes capaces de generar confianza, cercanía y colaboración.
Una de las principales demandas de los colaboradores es la capacidad de transmitir seguridad en medio de la incertidumbre. En un contexto marcado por cambios constantes, transformaciones digitales y desafíos económicos, los equipos valoran a quienes pueden ofrecer claridad y estabilidad aun cuando el entorno sea complejo.
“Los equipos necesitan líderes que transmitan seguridad incluso en contextos inciertos. En las empresas, esto aparece cuando un líder puede dar claridad en medio de cambios, crisis o transformaciones constantes”, destaca ManpowerGroup.
La cercanía también se ha convertido en una característica esencial. Las organizaciones observan que las personas esperan líderes más accesibles, con capacidad de escuchar y comprender las necesidades de quienes integran sus equipos. La empatía y la conexión humana han ganado protagonismo frente a estilos de conducción más rígidos y distantes.
Otro aspecto que cobra relevancia es el ejemplo. Al igual que ocurre con los capitanes más respetados en el fútbol, los líderes empresariales son evaluados por la coherencia entre sus palabras y sus acciones. La credibilidad ya no se construye únicamente desde el cargo, sino desde el comportamiento cotidiano.
“Los colaboradores esperan líderes accesibles, humanos y empáticos, capaces de conectar con las personas y no solo con los objetivos”, señala la firma especializada en talento humano.
Asimismo, las organizaciones modernas demandan habilidades que antes eran consideradas complementarias. La inteligencia emocional, la comunicación efectiva, la capacidad de brindar retroalimentación y la gestión de equipos diversos se han convertido en competencias indispensables para quienes ocupan posiciones de liderazgo.
La evolución también alcanza la forma en que se ejerce la influencia dentro de las empresas. De acuerdo con ManpowerGroup, el liderazgo ya no recae exclusivamente en una sola persona.
Al igual que en los equipos deportivos más exitosos, las organizaciones están impulsando modelos más horizontales y colaborativos, donde distintos integrantes pueden asumir responsabilidades y liderar según las necesidades del momento.
A este escenario se suma el impacto de la inteligencia artificial y la acelerada transformación tecnológica. Frente a estos cambios, los líderes enfrentan el desafío de ayudar a sus equipos a adaptarse a nuevas herramientas y procesos sin perder de vista el componente humano.