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Como en el fútbol, los equipos valoran líderes que inspiren y acompañen

Una realidad que comparten tanto los vestuarios de los grandes equipos de fútbol como las oficinas es que el liderazgo actual ya no se mide únicamente por la capacidad de dirigir, sino por la habilidad de inspirar, acompañar y generar confianza.

Por revistaeyn.com Con el inicio de un nuevo Mundial de Fútbol, las comparaciones entre el deporte y el mundo corporativo vuelven a cobrar fuerza. Más allá de la competencia y los resultados, ambos escenarios comparten un elemento fundamental: el liderazgo. Sin embargo, las características que hoy se esperan de un capitán dentro de la cancha o de un líder en una organización son muy distintas a las de hace algunos años. Según ManpowerGroup, las transformaciones en la dinámica laboral, los cambios tecnológicos y las nuevas expectativas de los colaboradores han redefinido el concepto de liderazgo. Atrás quedaron los modelos centrados exclusivamente en la autoridad y el control. En la actualidad, los equipos buscan líderes capaces de generar confianza, cercanía y colaboración.

Una de las principales demandas de los colaboradores es la capacidad de transmitir seguridad en medio de la incertidumbre. En un contexto marcado por cambios constantes, transformaciones digitales y desafíos económicos, los equipos valoran a quienes pueden ofrecer claridad y estabilidad aun cuando el entorno sea complejo. “Los equipos necesitan líderes que transmitan seguridad incluso en contextos inciertos. En las empresas, esto aparece cuando un líder puede dar claridad en medio de cambios, crisis o transformaciones constantes”, destaca ManpowerGroup. La cercanía también se ha convertido en una característica esencial. Las organizaciones observan que las personas esperan líderes más accesibles, con capacidad de escuchar y comprender las necesidades de quienes integran sus equipos. La empatía y la conexión humana han ganado protagonismo frente a estilos de conducción más rígidos y distantes.