Reskilling gana protagonismo y redefine el futuro de las carreras profesionales

Por revistaeyn.com
Durante décadas, las carreras profesionales siguieron una ruta relativamente predecible: estudiar una especialidad, ganar experiencia y ascender dentro de una misma área o industria. Sin embargo, la acelerada irrupción de la inteligencia artificial (IA), la automatización y la transformación digital está modificando esa lógica.
De acuerdo con ManpowerGroup, el mercado de trabajo atraviesa una transformación profunda impulsada por tecnologías que están redefiniendo funciones completas dentro de las organizaciones
“Frente a este escenario, la capacidad de aprender y adaptarse empieza a valer más que la experiencia acumulada en un único rol”, señala ManpowerGroup.
Este fenómeno ya se refleja en sectores como tecnología, finanzas, logística, energía, comercio minorista y marketing, donde la incorporación de nuevas herramientas digitales está transformando procesos enteros. Como resultado, los profesionales se ven obligados a actualizar sus conocimientos de manera constante para responder a las nuevas demandas del mercado.
Pero el cambio no se limita a las competencias técnicas. Las organizaciones buscan cada vez más colaboradores capaces de desenvolverse en entornos inciertos, trabajar de forma interdisciplinaria y adaptarse rápidamente a nuevas dinámicas.
En este contexto surge con fuerza el concepto de reskilling, entendido como la adquisición de nuevas competencias para desempeñar funciones diferentes a las actuales. Esta estrategia se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la empleabilidad de las personas y preparar a los trabajadores para ocupaciones que incluso aún no existen.
“El reskilling ya no consiste únicamente en capacitarse para mejorar el desempeño en el puesto actual. Se trata de preparar a las personas para afrontar los cambios tecnológicos, reconvertirse profesionalmente y acceder a nuevas oportunidades laborales. La capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender será una de las competencias más valiosas del futuro”, destaca la firma especializada en talento.
La tendencia también impacta a las nuevas generaciones, que cada vez proyectan trayectorias laborales menos lineales y más flexibles. Frente a la escasez de talento especializado, ManpowerGroup indica que las empresas están respondiendo con programas internos de capacitación y desarrollo, apostando por fortalecer las capacidades de sus propios equipos en lugar de depender exclusivamente de nuevas contrataciones.
Todo apunta a que esta transformación seguirá profundizándose. En un entorno donde la tecnología avanza de forma acelerada, el aprendizaje continuo deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad fundamental para construir carreras profesionales sostenibles y resilientes.