Reskilling gana protagonismo y redefine el futuro de las carreras profesionales

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Habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación efectiva y la inteligencia emocional han ganado relevancia y hoy son consideradas tan importantes como las capacidades digitales.

Por revistaeyn.com Durante décadas, las carreras profesionales siguieron una ruta relativamente predecible: estudiar una especialidad, ganar experiencia y ascender dentro de una misma área o industria. Sin embargo, la acelerada irrupción de la inteligencia artificial (IA), la automatización y la transformación digital está modificando esa lógica. De acuerdo con ManpowerGroup, el mercado de trabajo atraviesa una transformación profunda impulsada por tecnologías que están redefiniendo funciones completas dentro de las organizaciones

“Frente a este escenario, la capacidad de aprender y adaptarse empieza a valer más que la experiencia acumulada en un único rol”, señala ManpowerGroup. Este fenómeno ya se refleja en sectores como tecnología, finanzas, logística, energía, comercio minorista y marketing, donde la incorporación de nuevas herramientas digitales está transformando procesos enteros. Como resultado, los profesionales se ven obligados a actualizar sus conocimientos de manera constante para responder a las nuevas demandas del mercado. Pero el cambio no se limita a las competencias técnicas. Las organizaciones buscan cada vez más colaboradores capaces de desenvolverse en entornos inciertos, trabajar de forma interdisciplinaria y adaptarse rápidamente a nuevas dinámicas. En este contexto surge con fuerza el concepto de reskilling, entendido como la adquisición de nuevas competencias para desempeñar funciones diferentes a las actuales. Esta estrategia se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la empleabilidad de las personas y preparar a los trabajadores para ocupaciones que incluso aún no existen.