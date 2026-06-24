Informe: 64,6 % de graduados universitarios en Costa Rica encuentra empleo en menos de tres meses

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Los profesionales con grado de maestría en Costa Rica reportan un ingreso promedio de US$2.384, mientras que quienes cuentan únicamente con bachillerato perciben alrededor de US$1.293, una diferencia del 84,5 %, señala estudio elaborado por Insight Ed.

Por revistaeyn.com Los graduados de universidades públicas y privadas en Costa Rica acceden a oportunidades laborales prácticamente equivalentes y logran retornos de inversión muy similares, según revela la Radiografía Laboral de Graduados Costa Rica 2025, elaborada por Insight Ed, el área de inteligencia de mercado de Aurens Global. El estudio analiza la experiencia de inserción laboral de egresados de 41 instituciones de educación superior en las siete provincias de Costa Rica y concluye que la diferencia entre ambos sistemas es mínima tanto en empleabilidad como en percepción de valor educativo.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el indicador de “apertura de puertas profesionales” —que mide en qué medida la universidad facilitó el acceso al mercado laboral— obtuvo una calificación idéntica de 8,41 sobre 10 tanto en universidades públicas como privadas. Esto sugiere que el tipo de institución ya no marca una brecha significativa en las posibilidades de ingreso al mundo laboral. En términos de retorno de inversión, el informe detalla que el 47,5 % de los graduados de universidades públicas estima recuperar lo invertido en su formación en 24 meses o menos, frente al 47,3 % de los egresados de universidades privadas, una diferencia de apenas 0,2 puntos porcentuales. “Durante muchos años, el nombre de la universidad en el currículum pesó más que las competencias del profesional. El mercado laboral costarricense está cambiando ese criterio; hoy los empleadores priorizan habilidades concretas como pensamiento crítico, adaptabilidad y manejo de tecnología, que no son exclusivas de ningún tipo de institución”, señaló Llobelky Hasbun, vocera de Aurens Global.