Informe: 64,6 % de graduados universitarios en Costa Rica encuentra empleo en menos de tres meses

Por revistaeyn.com
Los graduados de universidades públicas y privadas en Costa Rica acceden a oportunidades laborales prácticamente equivalentes y logran retornos de inversión muy similares, según revela la Radiografía Laboral de Graduados Costa Rica 2025, elaborada por Insight Ed, el área de inteligencia de mercado de Aurens Global.
El estudio analiza la experiencia de inserción laboral de egresados de 41 instituciones de educación superior en las siete provincias de Costa Rica y concluye que la diferencia entre ambos sistemas es mínima tanto en empleabilidad como en percepción de valor educativo.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el indicador de “apertura de puertas profesionales” —que mide en qué medida la universidad facilitó el acceso al mercado laboral— obtuvo una calificación idéntica de 8,41 sobre 10 tanto en universidades públicas como privadas. Esto sugiere que el tipo de institución ya no marca una brecha significativa en las posibilidades de ingreso al mundo laboral.
En términos de retorno de inversión, el informe detalla que el 47,5 % de los graduados de universidades públicas estima recuperar lo invertido en su formación en 24 meses o menos, frente al 47,3 % de los egresados de universidades privadas, una diferencia de apenas 0,2 puntos porcentuales.
“Durante muchos años, el nombre de la universidad en el currículum pesó más que las competencias del profesional. El mercado laboral costarricense está cambiando ese criterio; hoy los empleadores priorizan habilidades concretas como pensamiento crítico, adaptabilidad y manejo de tecnología, que no son exclusivas de ningún tipo de institución”, señaló Llobelky Hasbun, vocera de Aurens Global.
Hasbun agregó que el comportamiento del mercado costarricense resulta atípico en la región, ya que la inserción laboral depende cada vez más de las competencias adquiridas durante la formación académica que del prestigio institucional.
El estudio también aporta una visión general del sistema universitario del país. El 91,3 % de los egresados considera que estudiar una carrera valió la pena, mientras que el índice de recomendación (NPS) alcanzó +61,9, una calificación considerada “excelente” en estándares internacionales de educación superior.
En cuanto a empleabilidad, el 87,4 % de los graduados afirma contar con trabajo al momento de la encuesta, y el 64,6 % logró colocarse en menos de tres meses tras finalizar sus estudios, lo que refleja una rápida inserción al mercado laboral.
El nivel académico también se consolida como un factor determinante en los ingresos. Los profesionales con grado de maestría reportan un ingreso promedio de ₡1.239.943 mensuales (aproximadamente US$2.384), mientras que quienes cuentan únicamente con bachillerato perciben alrededor de ₡672.222 (unos US$1.293), una diferencia del 84,5 %.
“Contar con datos completos permite una lectura que antes no era posible: cuando analizamos el panorama integral, públicas y privadas juntas, lo que emerge es un sector que está cumpliendo su promesa. Los graduados se insertan, valoran su experiencia y recuperan su inversión. Esa imagen no existía antes porque siempre faltaba la mitad del mapa”, afirmó Gabriel García, director de Inteligencia de Mercados de Aurens Global.
“Lo que este informe deja en evidencia es que el sistema universitario costarricense, en su conjunto, está cumpliendo. Los graduados encuentran empleo, valoran su formación y recuperan su inversión sin importar dónde estudiaron. Esa es una buena noticia para el país y un punto de partida sólido para seguir fortaleciendo la educación superior”, añadió la vocera de la firma.