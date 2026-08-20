El Salvador analizará cambios al horario laboral y evalúa esquemas de cuatro días

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Actualmente, el artículo 89 del Código de Trabajo de El Salvador establece que la jornada ordinaria no puede superar las ocho horas diarias ni las 44 horas semanales.

Por revistaeyn.com El Salvador se prepara para abrir un nuevo debate sobre la organización de la jornada laboral, con la posibilidad de modificar los horarios vigentes y explorar modelos que permitan concentrar las horas de trabajo en menos días de la semana. El tema será abordado por el Consejo Superior de Trabajo (CST), donde representantes del sector empleador y de los trabajadores analizarán distintas alternativas. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, explicó que cualquier modificación deberá surgir de un consenso entre las partes y descartó que el Gobierno pretenda imponer una propuesta.

Entre las opciones que podrían ser discutidas figura la ampliación de la jornada diaria de El Salvador a cambio de reducir la cantidad de días trabajados. Uno de los esquemas mencionados es el denominado 4-3, mediante el cual una persona laboraría cuatro días y tendría tres jornadas de descanso. Castro señaló que esta posibilidad responde, entre otros factores, a las condiciones actuales de movilidad y a las necesidades de determinados sectores productivos. Explicó que un trabajador en El Salvador puede pasar varias horas trasladándose entre su vivienda y el lugar de empleo, tiempo que actualmente no forma parte de la jornada laboral. El funcionario también indicó que existen actividades industriales que requieren operaciones continuas durante las 24 horas para mantener su rentabilidad, por lo que la discusión sobre nuevos modelos de horarios podría tener particular relevancia para esas empresas.