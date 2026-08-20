El Salvador analizará cambios al horario laboral y evalúa esquemas de cuatro días

Por revistaeyn.com
El Salvador se prepara para abrir un nuevo debate sobre la organización de la jornada laboral, con la posibilidad de modificar los horarios vigentes y explorar modelos que permitan concentrar las horas de trabajo en menos días de la semana.
El tema será abordado por el Consejo Superior de Trabajo (CST), donde representantes del sector empleador y de los trabajadores analizarán distintas alternativas. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, explicó que cualquier modificación deberá surgir de un consenso entre las partes y descartó que el Gobierno pretenda imponer una propuesta.
Entre las opciones que podrían ser discutidas figura la ampliación de la jornada diaria de El Salvador a cambio de reducir la cantidad de días trabajados. Uno de los esquemas mencionados es el denominado 4-3, mediante el cual una persona laboraría cuatro días y tendría tres jornadas de descanso.
Castro señaló que esta posibilidad responde, entre otros factores, a las condiciones actuales de movilidad y a las necesidades de determinados sectores productivos. Explicó que un trabajador en El Salvador puede pasar varias horas trasladándose entre su vivienda y el lugar de empleo, tiempo que actualmente no forma parte de la jornada laboral.
El funcionario también indicó que existen actividades industriales que requieren operaciones continuas durante las 24 horas para mantener su rentabilidad, por lo que la discusión sobre nuevos modelos de horarios podría tener particular relevancia para esas empresas.
“Hay propuestas”, respondió Castro al ser consultado sobre la posibilidad de concentrar la jornada laboral entre lunes y jueves y extender el descanso durante tres días. Sin embargo, enfatizó que se trata de alternativas que deberán ser evaluadas por empleadores y trabajadores.
El ministro sostuvo que las transformaciones en el mercado laboral internacional obligan al país a revisar sus esquemas tradicionales. A su juicio, El Salvador necesita adaptar sus normas a las nuevas dinámicas productivas para evitar quedarse rezagado frente a otros mercados.
Actualmente, el artículo 89 del Código de Trabajo establece que la jornada ordinaria no puede superar las ocho horas diarias ni las 44 horas semanales.
La discusión también retoma planteamientos realizados anteriormente por el sector empresarial. En enero de 2026, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, señaló que los empleadores analizaban propuestas de horarios flexibles inspiradas en modelos utilizados en Estados Unidos y Europa, con el objetivo de elevar la productividad.
El CST tiene previsto abordar el tema en una reunión programada en las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Cualquier eventual reforma, no obstante, dependerá del diálogo y del acuerdo entre los distintos sectores involucrados.
Con información de Diario El Mundo