Estudio: 26 % de los empresarios trabaja más de 50 horas semanales

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Las nuevas dinámicas laborales y una mayor conciencia sobre la salud física y mental están impulsando una transformación silenciosa: cada vez más empresarios y ejecutivos reconocen que su bienestar es un activo estratégico.

Por revistaeyn.com Durante décadas, la imagen del líder exitoso estuvo asociada a largas jornadas de trabajo, agendas repletas de reuniones y una disponibilidad prácticamente permanente. Sin embargo, las nuevas dinámicas laborales y una mayor conciencia sobre la salud física y mental están impulsando una transformación silenciosa: cada vez más empresarios y ejecutivos reconocen que su bienestar es un activo estratégico. La razón es simple. Liderar implica tomar decisiones, gestionar personas, enfrentar situaciones complejas y adaptarse a contextos cambiantes.

"Para hacerlo de manera efectiva no alcanza con tener experiencia o conocimientos técnicos; también es necesario contar con energía, claridad mental y equilibrio emocional", señala ManpowerGroup. A pesar de los desafíos cotidianos, el 51 % de los empresarios afirma que disfruta de su actividad laboral, dice el informe Calidad de Vida 2026, de Vistage Argentina. Este dato resulta especialmente, porque confirma que encontrar propósito y satisfacción en el trabajo es uno de los factores que más influye en la calidad de vida general. Construir el bienestar Pero no todo sucede en la oficina. El informe Calidad de Vida 2026, de Vistage Argentina también revela que el 69 % de los líderes disfruta mucho del tiempo que comparte con su familia o entorno cercano. Además, casi la mitad de los encuestados dedica entre dos y cuatro horas diarias a esos vínculos personales. Estos espacios cumplen un papel fundamental. Las relaciones personales suelen actuar como una fuente de apoyo emocional, ayudan a reducir el estrés y permiten desconectarse momentáneamente de las exigencias laborales. Los líderes también buscan reservar tiempo para sí mismos. Aunque no siempre resulta sencillo, el 73 % de los empresarios consultados asegura disfrutar de actividades personales ajenas al trabajo y a las responsabilidades familiares.