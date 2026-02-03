Las empresas colombianas transitan 2026 en un entorno de incertidumbre, señala Fitch

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las empresas colombianas transitan 2026 en un entorno marcado por la prolongación de la incertidumbre política y un panorama macroeconómico poco despejado, factores que amenazan con estrechar sus márgenes y tensionar sus flujos de caja. Así lo advierte Fitch Ratings, que anticipa presiones crecientes durante los próximos 12 a 18 meses, en un contexto de tasas de interés todavía elevadas, inflación resistente, mayores exigencias fiscales y un acceso más limitado al financiamiento internacional.

La rebaja de la calificación soberana de Colombia en diciembre de 2025 —que arrastró a varias compañías locales— evidenció los desafíos estructurales de las finanzas públicas, con déficits fiscales significativos y un nivel de endeudamiento en aumento. Este escenario reduce el margen para una flexibilización monetaria agresiva, manteniendo altos los costos financieros para el sector corporativo y debilitando los indicadores de cobertura de deuda. A ello se suma un clima político volátil que complica la planificación financiera de las empresas, especialmente de aquellas con mayor apalancamiento o liquidez más ajustada, en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales. La incertidumbre se intensificó a finales de enero, cuando el Tribunal Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica y las medidas tributarias asociadas, a la espera de una revisión de fondo. La decisión dejó en pausa iniciativas que buscaban reforzar los ingresos públicos tras el revés de la reforma fiscal en el Congreso, entre ellas mayores impuestos al patrimonio, gravámenes a transacciones financieras y cargas adicionales sobre sectores como energía y minería. Para Fitch, este episodio refuerza el riesgo de cambios abruptos de política y posibles reversiones, lo que erosiona la visibilidad de los flujos de caja y podría derivar en presiones negativas sobre algunas calificaciones corporativas.