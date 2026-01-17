La Asociación Salvadoreña de Industriales asume la Presidencia de FECAICA

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA) anunció que la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) asume la Presidencia de la organización para el período 2026, a través de Jorge Arriaza Meléndez, en un acto que reunió a representantes del sector industrial regional y aliados estratégicos. FECAICA es el principal organismo de articulación del sector industrial de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, representando a más de 7.000 empresas industriales y promoviendo la productividad, la integración económica, la competitividad y la sostenibilidad regional.

Durante la Asamblea General, el nuevo presidente destacó la necesidad de fortalecer la articulación público-privada a nivel regional, consolidar una agenda industrial integrada y posicionar a FECAICA como un socio técnico estratégico en la formulación e implementación de políticas públicas. Asimismo, anunció el fortalecimiento de la coordinación con otras federaciones empresariales en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), con énfasis en la participación en los mecanismos consultivos regionales. El nuevo presidente reafirmó su compromiso con el desarrollo regional, señalando que la industria centroamericana y caribeña tiene un alto potencial para convertirse en un motor de crecimiento económico, generación de empleo y sostenibilidad, y que FECAICA continuará siendo un referente regional de diálogo técnico e incidencia empresarial. Arriaza es un empresario industrial y dirigente gremial salvadoreño con amplia trayectoria en los sectores industrial, financiero y editorial. Actualmente preside la Asociación Salvadoreña de Industriales y coordina el Consejo Industrial de El Salvador, desde donde ha impulsado una agenda de fortalecimiento institucional, modernización del sector industrial y promoción de la inversión.