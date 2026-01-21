Empresa recolectora de basura en Panamá enfrenta varias demandas

Empresas & Management

Por Agencia EFE Revisalud, una empresa panameña recolectora de basura de capital colombiano, enfrenta varias denuncias tras el fin de la concesión que operaba en el populoso distrito de San Miguelito, en la capital de Panamá, en medio de un escándalo que incluye acusaciones de presunto soborno. La sociedad Recicladora Vida y Salud (Revisalud), una empresa panameña con capital del colombiano Grupo Interaseo, obtuvo en el 2001 la concesión del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos en San Miguelito, un contrato que caducó el pasado 18 de enero, tras años de acusaciones de los usuarios y de las propias autoridades sobre el mal desempeño de la empresa.

El fin de la concesión ha estado marcado además por denuncias de un presunto intento de soborno para que Revisalud supuestamente mantuviera el contrato, y por una pugna entre la autoridad municipal y el Gobierno central sobre el control del servicio de recolección de basura en San Miguelito, un sector afectado de forma perenne por problemas de acumulación de desechos. El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó en las últimas horas que ha abierto una investigación de oficio luego de que el representante (concejal) del corregimiento Belisario Porras, Javier Valverde, dijera públicamente que supuestos cabilderos le ofrecieron US$100.000 "para apoyar" a Revisalud. "Recibí un día las visitas, que lo sepa el país, de 'lobistas' que me fueron a proponer US$100.000 para que apoyáramos a la empresa Revisalud: US$20.000 se iban a ir para los 'lobistas' y US$80.000 para este servidor", relató Valverde durante la sesión del Concejo Municipal. Ni la fecha de cuándo ocurrió el intento de presunto soborno ni la identidad de los cabilderos fueron reveladas por Valverde, que aseguró que rechazó esa propuesta.