Honduras: empresas se interesan en la licitación de 1500 MW

Por revistaeyn.com Al menos unas 10 empresas ya adquirieron las bases para la licitación de largo plazo por 1.500 MW lanzado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) , entre ellas compañías de América Latina y también de otras regiones del mundo. El proceso, iniciado en 2025, cuenta con acompañamiento técnico internacional y genera expectativa en el mercado eléctrico regional, detalló el medio Energía Estratégica.

La licitación se desarrollará bajo un mecanismo de subasta inversa con rondas sucesivas y contempla una evaluación "exhaustiva" de las ofertas en una fase técnica y otra económica, un modelo que busca "reducir significativamente los costos" para la ENEE, incentivando a los oferentes a presentar propuestas "más competitivas". La distribución de los 1.500 megas está considerada para tres períodos: en 2027 (800 megas), en 2028 (300 megas) y en 2030 (400 megas), incluyendo un margen adicional de reserva técnica del 10 % para fortalecer la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). El objetivo es garantizar energía eléctrica a 2030.