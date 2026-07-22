Empresas diversas e inclusivas, una apuesta para afrontar los desafíos

Por revistaeyn.com
Los cambios en las expectativas de los consumidores y la necesidad constante de innovar, la diversidad y la inclusión se consolidan como factores clave para fortalecer la competitividad de las organizaciones. Más allá de responder a una agenda de responsabilidad social, las compañías que integran equipos diversos y fomentan entornos inclusivos están mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.
De acuerdo con ManpowerGroup, reunir personas con diferentes experiencias, trayectorias, edades, géneros, culturas y formaciones enriquece la toma de decisiones y favorece la generación de ideas innovadoras. Esta variedad de perspectivas permite analizar los problemas desde distintos ángulos y encontrar soluciones más creativas, una ventaja difícil de replicar en organizaciones con perfiles homogéneos.
"Las organizaciones operan en entornos cada vez más complejos, donde los mercados evolucionan rápidamente y las expectativas de los consumidores son cada vez más diversas. En este escenario, construir equipos integrados por personas con experiencias y perspectivas diferentes puede transformarse en una ventaja estratégica", señala ManpowerGroup.
La firma advierte que las empresas conformadas por colaboradores con características muy similares corren un mayor riesgo de caer en el denominado "pensamiento grupal", una dinámica que limita el cuestionamiento de las ideas y reduce la capacidad de innovación.
Sin embargo, la diversidad por sí sola no garantiza mejores resultados. La inclusión juega un papel determinante al crear espacios donde todas las personas puedan participar activamente, expresar sus opiniones y desarrollar su potencial en igualdad de condiciones. Esto implica revisar procesos de selección, promoción, capacitación y accesibilidad para eliminar barreras que dificultan el crecimiento profesional de determinados grupos.
"Cada vez más organizaciones comprenden que diversidad e inclusión son conceptos inseparables. La diversidad responde a quiénes integran la empresa, mientras que la inclusión determina cómo viven su experiencia dentro de ella. Promover ambas requiere un compromiso permanente con la escucha, la adaptación y el cambio", destaca ManpowerGroup.
La consultora también subraya que contar con equipos diversos permite comprender mejor a una clientela cada vez más heterogénea. Al reflejar una mayor variedad de realidades y necesidades, las organizaciones pueden diseñar productos, servicios y experiencias más relevantes para distintos segmentos del mercado.
Los beneficios también se reflejan en los resultados financieros. Según un estudio de McKinsey citado por ManpowerGroup, las compañías con mayor diversidad de género en puestos de liderazgo tienen un 39 % más de probabilidades de superar a sus competidores en rentabilidad.
En un contexto donde las empresas desempeñan un papel cada vez más relevante en el desarrollo económico y social, impulsar culturas organizacionales diversas e inclusivas deja de ser una iniciativa complementaria para convertirse en una estrategia que fortalece la innovación, mejora el desempeño del negocio y prepara a las organizaciones para responder con mayor eficacia a los desafíos del futuro.