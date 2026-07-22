Empresas diversas e inclusivas, una apuesta para afrontar los desafíos

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Más allá de responder a una agenda de responsabilidad social, las compañías que integran equipos diversos y fomentan entornos inclusivos están mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.

Por revistaeyn.com Los cambios en las expectativas de los consumidores y la necesidad constante de innovar, la diversidad y la inclusión se consolidan como factores clave para fortalecer la competitividad de las organizaciones. Más allá de responder a una agenda de responsabilidad social, las compañías que integran equipos diversos y fomentan entornos inclusivos están mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.

De acuerdo con ManpowerGroup, reunir personas con diferentes experiencias, trayectorias, edades, géneros, culturas y formaciones enriquece la toma de decisiones y favorece la generación de ideas innovadoras. Esta variedad de perspectivas permite analizar los problemas desde distintos ángulos y encontrar soluciones más creativas, una ventaja difícil de replicar en organizaciones con perfiles homogéneos. "Las organizaciones operan en entornos cada vez más complejos, donde los mercados evolucionan rápidamente y las expectativas de los consumidores son cada vez más diversas. En este escenario, construir equipos integrados por personas con experiencias y perspectivas diferentes puede transformarse en una ventaja estratégica", señala ManpowerGroup. La firma advierte que las empresas conformadas por colaboradores con características muy similares corren un mayor riesgo de caer en el denominado "pensamiento grupal", una dinámica que limita el cuestionamiento de las ideas y reduce la capacidad de innovación.