La verdadera flexibilidad laboral: aprender y adaptarse, no estar disponible 24/7

Empresas & Management

Más allá de responder a nuevas exigencias, las organizaciones buscan personas con disposición para aprender, asumir retos distintos y colaborar en equipos que se transforman continuamente, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com La flexibilidad laboral dejó de significar estar disponible a toda hora o aceptar cualquier cambio sin cuestionamientos. En un entorno empresarial marcado por la transformación tecnológica, la automatización y la evolución constante de los modelos de negocio, el verdadero valor de un profesional radica en su capacidad para aprender, reinventarse y responder de manera efectiva a nuevos desafíos. Así lo plantea ManpowerGroup, al señalar que la adaptabilidad se ha convertido en una de las competencias más demandadas por las organizaciones. Sin embargo, advierte que este concepto suele interpretarse de manera errónea, ya que ser flexible no implica estar disponible 24 horas al día, siete días a la semana, sino tener la habilidad de reenfocar conocimientos, desarrollar nuevas capacidades y ajustarse a escenarios cambiantes sin perder efectividad.

Esta necesidad responde a un contexto en el que las empresas requieren colaboradores capaces de desenvolverse con éxito en entornos dinámicos, donde los cambios son permanentes y las funciones evolucionan con rapidez. "La verdadera adaptabilidad está vinculada con la capacidad de aprender de manera continua y responder de forma efectiva a nuevas circunstancias. Es la habilidad de incorporar conocimientos, desarrollar nuevas competencias y encontrar oportunidades incluso cuando el contexto se modifica", explica ManpowerGroup. Esta visión coincide con los hallazgos del informe Tendencias Globales de Capital Humano 2026, de Deloitte, que revela que el 85% de los ejecutivos considera que las organizaciones necesitan fortalecer su capacidad de adaptación para responder a los cambios del mercado. Al mismo tiempo, el estudio identifica una tensión creciente: mientras las empresas demandan mayor flexibilidad, los trabajadores buscan estabilidad y claridad sobre el desarrollo de sus carreras profesionales.