Panamá, Guatemala y Costa Rica proyectan más contrataciones al cierre de 2026

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Panamá lidera las expectativas de contratación, mientras Guatemala y Costa Rica mantienen también perspectivas favorables, con sectores como hospitalidad, tecnología, información y automotriz como principales motores de la demanda laboral.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las empresas de Centroamérica anticipan un cierre de 2026 con un mercado laboral dinámico, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS) de ManpowerGroup correspondiente al cuarto trimestre del año. Los datos disponibles para Panamá, Guatemala y Costa Rica muestran perspectivas positivas de contratación, aunque con diferencias importantes entre países, sectores y tamaños de empresa.

Panamá presenta la expectativa más elevada de los tres mercados analizados, con una Tendencia Neta de Empleo Ajustada Estacionalmente de 49 %. El indicador, elaborado a partir de las respuestas de más de 200 empleadores, representa un incremento de 26 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo trimestre de 2025 y de 38 p.p. respecto al trimestre anterior. El sector panameño con las mejores perspectivas es Hospitalidad, con una expectativa de empleo de 80 %. Le siguen Servicios Públicos y Recursos Naturales, con 55 %, y Comercio y Logística, con 54 %. En contraste, Finanzas y Seguros registra 29 %, por debajo del promedio nacional. Por tamaño empresarial, las organizaciones de entre 50 y 249 trabajadores son las más optimistas, con 63 %, mientras que las compañías con menos de 10 empleados presentan una expectativa de 33 %, señala la EOS de ManpowerGroup. En Guatemala, la tendencia neta de empleo alcanza 38 %, según las respuestas de más de 200 empleadores. El resultado supone un aumento de 11 p.p. interanual y de 22 p.p. frente al trimestre previo, reflejando una aceleración de las expectativas empresariales para los últimos meses del año. Hospitalidad también encabeza las perspectivas en Guatemala, con 70 %, seguida por Información, con 63 %, y Finanzas y Seguros, con 55 %. En el extremo contrario se encuentran Construcción y Bienes Raíces, con 31 %, y Recursos Naturales, con 21 %.