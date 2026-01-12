Equipos con poca claridad, reconocimiento y retroalimentación bajan su productividad hasta 20 %

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de planes ambiciosos, objetivos retadores y agendas cargadas de urgencias. Sin embargo, hay una pregunta que muchos líderes evitan hacerse —y que suele marcar la diferencia entre un año sostenible y uno agotador—: ¿Está mi equipo realmente preparado para lo que viene... o solo estamos empujando más fuerte la misma estructura desgastada? Reorganizar al equipo no es un acto administrativo. Es un acto de consciencia. Jacques Giraud, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach, mentor y autor del libro “Super Resiliente”, señala que diversos estudios en liderazgo y clima organizacional coinciden en un punto clave: los equipos con baja claridad, poco reconocimiento y escasos espacios de retroalimentación reducen su productividad hasta en un 20% , incluso cuando la estrategia es correcta.

"Esto no es porque las personas no sean capaces, es porque están cansadas, desalineadas o invisibilizadas. Y aquí aparece una verdad incómoda para muchos líderes: ningún plan estratégico sobrevive a un equipo emocionalmente descuidado. Reorganizar no es mover personas, implica redefinir las relaciones internas y clarificar los roles", afirma Giraud. Reorganizar de verdad implica hacerse preguntas más profundas: ¿Este equipo entiende hacia dónde vamos y por qué? ¿Sabe qué se espera de ellos... y qué pueden esperar de mí? ¿Estoy liderando desde la claridad o desde la presión? ¿Reconozco los logros del equipo o solo corrijo los errores? Cuidar al equipo no significa bajar estándares, sino sostener estándares altos con humanidad, coherencia y respeto. Muchos líderes actuales dicen que son empáticos y respetuosos con sus colaboradores, pero a través de sus acciones reflejan el profundo abismo e inconsciencia de los líderes y sus respectivas estructuras de trabajo. "Cuando cuidas a un equipo, logras un mayor nivel de compromiso y, sobre todo, no trabaja desde el miedo, algo muy común en las empresas de la actualidad", apunta Giraud. Uno de los grandes pendientes es la retroalimentación honesta, frecuente y bidireccional. No es la evaluación anual, no es el llamado de atención. La retroalimentación efectiva es continua, clara, específica y, sobre todo, segura emocionalmente.