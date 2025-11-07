Nueva planta farmacéutica de Bayer en Costa Rica empleará a 300 personas

Empresas & Management

La nueva planta, ubicada en la provincia de Alajuela, en la que invirtió US$200 millones ,abarca una extensión de unos 28.000 metros cuadrados y allí se producirán anticonceptivos reversibles de acción prolongada como implantes hormonales.

Por Agencia EFE La empresa Bayer inauguró en Costa Rica una planta farmacéutica en la que invirtió US$200 millones y en la que producirá anticonceptivos de larga duración, informó la empresa y el Gobierno costarricense. La nueva planta, ubicada en la provincia de Alajuela (centro), abarca una extensión de unos 28.000 metros cuadrados, empleará a 300 personas y allí se producirán anticonceptivos reversibles de acción prolongada como implantes hormonales.

Esta infraestructura "refleja nuestra confianza en la ubicación estratégica del país y en su valioso talento humano, capacitado para manejar nuestra tecnología; agradecemos el entorno favorable que promueve el desarrollo y la inversión privada, y continuaremos trabajando juntos para contribuir al progreso del país", dijo en un comunicado el gerente general de la planta Bayer Medical Alajuela, Jimmy Suazo. Por su parte, la viceministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, comentó que esta inauguración demuestra el "potencial de Costa Rica como destino de inversión extranjera directa en sectores de alto valor agregado, que impulsan la innovación, el empleo de calidad y la inserción del país en las cadenas globales de valor".