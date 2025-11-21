Estas son las empresas que destacaron en el Premio a la Excelencia de la CICR 2025

Por revistaeyn.com

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) celebró la 28.ª edición del Programa a la Excelencia. En esta ocasión, Zollner Electronics Costa Rica y Bridgestone Business Services destacaron como los grandes ganadores del Premio a la Excelencia 2025, al obtener reconocimientos en las áreas de Cultura, liderazgo y estrategia; Talento humano; Procesos; y Clientes y mercados.

También fueron reconocidas Coopeguanacaste y Montacargas Odio/CR Lifting Services.

“En una época marcada por desafíos económicos y transformaciones profundas, la excelencia se convierte en un ancla de estabilidad y, al mismo tiempo, en un motor de cambio... la excelencia no nace del azar, sino de procesos gestionados, de talento comprometido y de liderazgo consciente”, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Para la Cámara es de suma importancia que más empresas evolucionen, adopten mejores prácticas y construyan organizaciones más ágiles y sostenibles.