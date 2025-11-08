Industriales celebran avance en el proceso de concesión de Puerto Caldera

Empresas & Management

Recientemente concluyó la fase de recepción de ofertas del proceso licitatorio para adjudicar la nueva concesión del Puerto Caldera.

Por revistaeyn.com La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) celebra con optimismo la conclusión de la fase de recepción de ofertas del proceso licitatorio para adjudicar la nueva concesión del Puerto Caldera, según informó el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Este avance marca el inicio de una etapa clave: la evaluación y selección del oferente que más se ajuste a las necesidades del país en cumplimiento del pliego licitatorio.

“Destacamos una vez más la importancia estratégica de Puerto Caldera para la competitividad del país, ya que es un punto fundamental para el ingreso de materias primas e insumos para la producción. Por eso, insistimos en que este proyecto debe mantenerse como una prioridad país, guiado por criterios técnicos y transparentes, más allá de la coyuntura electoral y diferencias político-partidarias”, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). La CICR reconoce la labor del INCOP para avanzar en este proceso. Además, subraya las obras de la nueva concesión no se verán antes de 2029, incluso en el mejor escenario. Por ello, reitera la necesidad de que se implementen acciones para garantizar un funcionamiento ágil y eficiente del puerto durante los próximos años. Esto como parte de una Agenda de Competitividad Nacional que debe abordar la necesidad de inversiones urgentes, así como un sólido, organizado y transparente proceso de transición entre la concesión que finaliza y la nueva.