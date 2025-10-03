Progress Software inaugura un nuevo Centro de Excelencia en Costa Rica

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Progress Software, proveedor de software de infraestructura y experiencia digital impulsado por IA, anunció la apertura de su nuevo Centro de Excelencia (CoE) en Heredia, Costa Rica. Ubicadas en el Centro Corporativo El Cafetal, las nuevas instalaciones de 1.562 metros cuadrados serán un centro estratégico de soporte técnico, éxito del cliente, ventas y funciones corporativas.

“Nuestro nuevo Centro de Excelencia en Costa Rica forma parte de una estrategia de desarrollo de centros regionales que nos permiten ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes”, afirmó Yogesh Gupta, CEO de Progress Software. Como parte de esta expansión, Progress ha duplicado su personal en Costa Rica para ampliar los equipos de éxito del cliente, soporte técnico, ventas, recursos humanos y operaciones en el lugar de trabajo. El CoE también ofrecerá servicios localizados para clientes en la región del Caribe y América Latina (CALA).