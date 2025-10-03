Progress Software inaugura un nuevo Centro de Excelencia en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Progress Software, proveedor de software de infraestructura y experiencia digital impulsado por IA, anunció la apertura de su nuevo Centro de Excelencia (CoE) en Heredia, Costa Rica.
Ubicadas en el Centro Corporativo El Cafetal, las nuevas instalaciones de 1.562 metros cuadrados serán un centro estratégico de soporte técnico, éxito del cliente, ventas y funciones corporativas.
“Nuestro nuevo Centro de Excelencia en Costa Rica forma parte de una estrategia de desarrollo de centros regionales que nos permiten ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes”, afirmó Yogesh Gupta, CEO de Progress Software.
Como parte de esta expansión, Progress ha duplicado su personal en Costa Rica para ampliar los equipos de éxito del cliente, soporte técnico, ventas, recursos humanos y operaciones en el lugar de trabajo. El CoE también ofrecerá servicios localizados para clientes en la región del Caribe y América Latina (CALA).
"Este nuevo centro es un testimonio de nuestra inversión a largo plazo en la región CALA", afirmó Francisco Larez, VP de Ventas de CALA. “Fortalece nuestra capacidad para apoyar el crecimiento regional, empodera a los equipos locales y crea nuevas oportunidades para aportar valor a nuestros clientes a través de experiencia localizada y un conocimiento más profundo del mercado”.
Como parte de su compromiso con la región, Progress también está lanzando una iniciativa filantrópica en asociación con la Fundación Lloverá, una organización local sin fines de lucro dedicada a la reintegración social y laboral de personas sin hogar.