Empresas & Management

El estudio de Junior Achievement Americas y ManpowerGroup., basado en respuestas de 7,465 jóvenes de 16 países y 641 empresas de 17 mercados, encontró que el 69.7 % de los jóvenes busca trabajo activamente.

Por revistaeyn.com La falta de experiencia es uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral, aunque el desafío cambia entre países: en El Salvador pesan también las limitaciones de horario y compatibilidad, mientras en Guatemala el reto se concentra en avanzar hacia mejores oportunidades una vez que ya se tiene empleo. Así lo señala el informe Talento joven y empresas 2026, elaborado por Junior Achievement Americas y ManpowerGroup. El estudio, basado en respuestas de 7,465 jóvenes de 16 países y 641 empresas de 17 mercados, encontró que el 69.7 % de los jóvenes busca trabajo activamente.

Al mismo tiempo, el 84.9 % de las compañías contrató personal durante los últimos 12 meses y el 73 % prevé nuevas contrataciones o reemplazos, una coincidencia que no garantiza que la oferta y la demanda logren conectarse, señala ManpowerGroup. La experiencia previa aparece como una barrera para ambos lados del mercado. El 54.8 % de los jóvenes que busca empleo considera que no tener experiencia dificulta su colocación, mientras el 48.7 % de las empresas afirma que esa carencia complica la contratación de talento joven. Además, el 80.9 % de quienes buscan trabajo enfrenta dos o más obstáculos, entre ellos horarios incompatibles y falta de contactos. En El Salvador, el informe destaca que el 42.6 % de los jóvenes que busca trabajo señala limitaciones de horario o compatibilidad, una proporción superior al 27.9 % regional. La falta de experiencia también tiene un peso importante: el 57.9 % la identifica como una dificultad. A esto se suma que el 12.5 % todavía no busca empleo activamente y permanece en una etapa previa a su incorporación al mercado, frente al 7.5 % regional.