Por revistaeyn.com
La falta de experiencia es uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral, aunque el desafío cambia entre países: en El Salvador pesan también las limitaciones de horario y compatibilidad, mientras en Guatemala el reto se concentra en avanzar hacia mejores oportunidades una vez que ya se tiene empleo. Así lo señala el informe Talento joven y empresas 2026, elaborado por Junior Achievement Americas y ManpowerGroup.
El estudio, basado en respuestas de 7,465 jóvenes de 16 países y 641 empresas de 17 mercados, encontró que el 69.7 % de los jóvenes busca trabajo activamente.
Al mismo tiempo, el 84.9 % de las compañías contrató personal durante los últimos 12 meses y el 73 % prevé nuevas contrataciones o reemplazos, una coincidencia que no garantiza que la oferta y la demanda logren conectarse, señala ManpowerGroup.
La experiencia previa aparece como una barrera para ambos lados del mercado. El 54.8 % de los jóvenes que busca empleo considera que no tener experiencia dificulta su colocación, mientras el 48.7 % de las empresas afirma que esa carencia complica la contratación de talento joven. Además, el 80.9 % de quienes buscan trabajo enfrenta dos o más obstáculos, entre ellos horarios incompatibles y falta de contactos.
En El Salvador, el informe destaca que el 42.6 % de los jóvenes que busca trabajo señala limitaciones de horario o compatibilidad, una proporción superior al 27.9 % regional. La falta de experiencia también tiene un peso importante: el 57.9 % la identifica como una dificultad. A esto se suma que el 12.5 % todavía no busca empleo activamente y permanece en una etapa previa a su incorporación al mercado, frente al 7.5 % regional.
El reporte de ManpowerGroup plantea que el desafío salvadoreño consiste en preparar a los jóvenes antes de iniciar la búsqueda y facilitar oportunidades compatibles con sus estudios, movilidad y otras responsabilidades.
Guatemala presenta un panorama distinto. El 66.6 % de los jóvenes encuestados trabaja actualmente, frente al 49.3 % regional, y el 44.5 % tiene empleo y no busca otro, casi el doble del promedio latinoamericano de 22.8 %. Sin embargo, entre quienes buscan cambiar de trabajo, el 58.1 % considera que la falta de experiencia es un obstáculo. También el 64.3 % de los empleadores señala esa carencia como una dificultad para contratar talento joven.
Por ello, el informe sitúa el reto guatemalteco en la progresión laboral: lograr que la experiencia acumulada sea reconocida y permita acceder a mejores puestos y condiciones.
A escala regional, el estudio registra un uso extendido de inteligencia artificial: el 91.1 % de los jóvenes afirma utilizarla y el 88.6 % de las empresas reporta haberla incorporado en alguna medida.
El reporte observa una asociación entre el empleo y usos más avanzados de estas herramientas, como programación, análisis de datos y automatización, aunque advierte que no implica una relación causal.