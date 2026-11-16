Estrategias para prevenir el burnout: reconocer señales y recuperar el equilibrio

Por revistaeyn.com
El agotamiento laboral o burnout se ha convertido en una preocupación creciente entre los profesionales, especialmente entre quienes enfrentan jornadas exigentes, múltiples responsabilidades y dificultades para separar su vida personal del trabajo. Frente a este escenario, reconocer las primeras señales de desgaste y modificar ciertos hábitos son medidas que pueden ayudar a prevenir sus consecuencias.
El informe State of the Global Workplace 2026, de Gallup, señala que el 40 % de los trabajadores en el mundo experimentó niveles elevados de estrés durante gran parte del día anterior. Entre los gerentes, la proporción aumenta al 45 %, mientras que en Estados Unidos y Canadá llega al 50 %.
Para Jacques Giraud, ingeniero mecánico, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor con más de 28 años de experiencia, uno de los principales problemas es que muchos profesionales han normalizado el agotamiento y continúan trabajando pese a las señales de desgaste.
"El burnout rara vez comienza con un colapso repentino. Sus primeras manifestaciones pueden ser sutiles: irritabilidad frecuente, dificultad para concentrarse, cansancio persistente, pérdida de entusiasmo, alteraciones del sueño y una creciente desconexión emocional del trabajo", advierte Giraud.
Entre las señales que requieren atención también figuran la dificultad para cumplir compromisos personales, la sensación de que las responsabilidades nunca terminan y la incapacidad de desconectarse mentalmente de las obligaciones laborales.
Ante esta situación, el especialista plantea tres medidas para recuperar energía y prevenir el desgaste. La primera consiste en identificar las situaciones que consumen recursos físicos y emocionales, sin justificar constantemente el cansancio como una etapa pasajera.
La segunda es revisar los compromisos y establecer prioridades. Esto implica diferenciar las tareas realmente importantes de aquellas que generan presión innecesaria, eliminar actividades que no aportan valor y aprender a establecer límites frente a las exigencias laborales.
La tercera medida apunta a recuperar espacios de descanso y regeneración mediante pausas durante la jornada, actividad física, sueño de calidad, conversaciones personales y actividades ajenas al trabajo.
"Regenerarte no significa escapar de tus responsabilidades. Significa recuperar las condiciones internas necesarias para asumirlas de manera saludable", sostiene Giraud.
El especialista también señala que la prevención no depende exclusivamente de los trabajadores. Las organizaciones y sus líderes tienen responsabilidad en evitar jornadas excesivas, cargas de trabajo desproporcionadas y culturas que exigen disponibilidad permanente.
Así, la prevención del burnout requiere tanto cambios individuales como condiciones laborales que permitan mantener un equilibrio entre productividad, bienestar y vida personal.