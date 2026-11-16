Estrategias para prevenir el burnout: reconocer señales y recuperar el equilibrio

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El informe State of the Global Workplace 2026, de Gallup, señala que el 40 % de los trabajadores en el mundo experimentó niveles elevados de estrés durante gran parte del día anterior.

Por revistaeyn.com El agotamiento laboral o burnout se ha convertido en una preocupación creciente entre los profesionales, especialmente entre quienes enfrentan jornadas exigentes, múltiples responsabilidades y dificultades para separar su vida personal del trabajo. Frente a este escenario, reconocer las primeras señales de desgaste y modificar ciertos hábitos son medidas que pueden ayudar a prevenir sus consecuencias. El informe State of the Global Workplace 2026, de Gallup, señala que el 40 % de los trabajadores en el mundo experimentó niveles elevados de estrés durante gran parte del día anterior. Entre los gerentes, la proporción aumenta al 45 %, mientras que en Estados Unidos y Canadá llega al 50 %.

Para Jacques Giraud, ingeniero mecánico, especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor con más de 28 años de experiencia, uno de los principales problemas es que muchos profesionales han normalizado el agotamiento y continúan trabajando pese a las señales de desgaste. "El burnout rara vez comienza con un colapso repentino. Sus primeras manifestaciones pueden ser sutiles: irritabilidad frecuente, dificultad para concentrarse, cansancio persistente, pérdida de entusiasmo, alteraciones del sueño y una creciente desconexión emocional del trabajo", advierte Giraud. Entre las señales que requieren atención también figuran la dificultad para cumplir compromisos personales, la sensación de que las responsabilidades nunca terminan y la incapacidad de desconectarse mentalmente de las obligaciones laborales. Ante esta situación, el especialista plantea tres medidas para recuperar energía y prevenir el desgaste. La primera consiste en identificar las situaciones que consumen recursos físicos y emocionales, sin justificar constantemente el cansancio como una etapa pasajera.