Exportaciones de servicios de Panamá crecieron 9,2 % al tercer trimestre de 2025

Por revistaeyn.com
Panamá cerró los primeros nueve meses de 2025 con el mayor nivel de exportaciones de servicios de su historia, al totalizar US$14,848.8 millones, un 9,2 % más que en el mismo período de 2024, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
El tercer trimestre fue determinante en este desempeño, al registrar US$5.087 millones, la cifra trimestral más alta del año. Este avance se construyó sobre un primer semestre en expansión, que acumuló US$9.761 millones, un 8,4 % más que en el mismo período de 2024 (US$9.012,28 millones).
El crecimiento estuvo liderado por el sector transporte, que totalizó US$7.735 millones en el período señalado, reflejando la fortaleza de los servicios asociados al Canal de Panamá, la actividad portuaria y la plataforma logística del país, en un contexto de reconfiguración del comercio global.
Le siguieron los servicios de viajes, con US$4.920 millones, impulsados por la recuperación sostenida del turismo internacional y la conectividad aérea.
Otros rubros también contribuyeron al resultado, entre ellos los servicios financieros, con US$993.8 millones; los servicios de seguros y pensiones, con US$407.3 millones; las telecomunicaciones, informática e información, con US$383.2 millones; y otros servicios empresariales, que sumaron US$334.7 millones.
Estos segmentos reflejan una diversificación gradual de la oferta exportable, con mayor presencia de servicios modernos y digitales, un eje clave de la estrategia nacional de Panamá para impulsar la internacionalización de servicios de alto valor agregado.
En conjunto, las cifras confirman a Panamá como una plataforma regional para la prestación y exportación de servicios, con ventajas competitivas en logística, turismo, finanzas y tecnología.