Exportaciones de servicios de Panamá crecieron 9,2 % al tercer trimestre de 2025

El crecimiento estuvo liderado por el sector transporte, que totalizó US$7,735.1 millones en el período señalado, reflejando la fortaleza de los servicios asociados al Canal de Panamá.

Por revistaeyn.com Panamá cerró los primeros nueve meses de 2025 con el mayor nivel de exportaciones de servicios de su historia, al totalizar US$14,848.8 millones, un 9,2 % más que en el mismo período de 2024, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El tercer trimestre fue determinante en este desempeño, al registrar US$5.087 millones, la cifra trimestral más alta del año. Este avance se construyó sobre un primer semestre en expansión, que acumuló US$9.761 millones, un 8,4 % más que en el mismo período de 2024 (US$9.012,28 millones).

El crecimiento estuvo liderado por el sector transporte, que totalizó US$7.735 millones en el período señalado, reflejando la fortaleza de los servicios asociados al Canal de Panamá, la actividad portuaria y la plataforma logística del país, en un contexto de reconfiguración del comercio global. Le siguieron los servicios de viajes, con US$4.920 millones, impulsados por la recuperación sostenida del turismo internacional y la conectividad aérea. Otros rubros también contribuyeron al resultado, entre ellos los servicios financieros, con US$993.8 millones; los servicios de seguros y pensiones, con US$407.3 millones; las telecomunicaciones, informática e información, con US$383.2 millones; y otros servicios empresariales, que sumaron US$334.7 millones.