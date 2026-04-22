Exportaciones farmacéuticas de Centroamérica crecieron 35,3 % en los últimos cinco años

Según el informe, el bloque regional ha alcanzado un “punto de inflexión” en 2026, donde factores como la modernización regulatoria, la presión tecnológica y el crecimiento sostenido de la demanda sanitaria están redefiniendo el sector.

El mercado farmacéutico en Centroamérica atraviesa una etapa de transformación acelerada, impulsada por la convergencia entre demanda sanitaria, digitalización e inversión privada. Así lo revela un reciente estudio de EY, que sitúa a la región —junto con Panamá y República Dominicana— como un nuevo hub estratégico de salud dentro de un mercado latinoamericano valorado en US$135.980 millones.

“La región está en el punto exacto donde surgen las oportunidades”, afirmó Héctor Rivera, socio de Health & Life Sciences de EY, al destacar que este entorno convierte a Centroamérica en un “laboratorio vivo” para innovaciones en salud.

Las exportaciones de productos farmacéuticos centroamericanos crecieron un 35,3 % en los últimos cinco años, al pasar de US$809.5 millones en 2020 a más de US$1.095 millones en 2024.

En paralelo, la cadena de distribución y retail farmacéutico supera los US$4.500 millones, con un volumen de compras que alcanzó los US$4.676 millones en 2022. Guatemala lidera la demanda regional con más de US$2.000 millones en importaciones, mientras el comercio electrónico en el sector creció más de 35 % en 2024, evidenciando un cambio en los hábitos de consumo y en la logística del sector.

El informe de EY también subraya que el desarrollo farmacéutico está estrechamente vinculado a otras áreas del ecosistema de salud, como los dispositivos médicos y la biotecnología. Países como Costa Rica y República Dominicana destacan por su capacidad industrial y atracción de inversión extranjera, mientras Panamá se consolida como hub logístico-farmacéutico.

En tanto, mercados como Guatemala y Honduras muestran un crecimiento sostenido en la demanda de medicamentos, aunque aún dependen en gran medida de importaciones.

En el caso de El Salvador, el estudio señala que el país está dando pasos iniciales hacia un ecosistema más competitivo, con oportunidades en medicamentos genéricos, biosimilares y salud digital, impulsadas por reformas proinversión y mejoras en seguridad.