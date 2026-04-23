WeWork invierte US$4 millones para la apertura de cuarta sede en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La firma global de espacios de trabajo flexible WeWork refuerza su apuesta por Costa Rica con la apertura de su cuarta sede en el país, esta vez en Zona Franca La Lima, un movimiento que consolida la evolución de los modelos empresariales hacia esquemas más ágiles y adaptables.
La nueva instalación, ubicada en la provincia de Cartago, representa una inversión superior a los US$4 millones y abarca más de 2.900 metros cuadrados.
El espacio tiene capacidad para albergar a más de 650 personas y cuenta con 555 unidades de trabajo distribuidas en oficinas privadas, salas de reuniones, áreas colaborativas y un auditorio.
Esta infraestructura busca responder a la creciente demanda de soluciones listas para operar, especialmente en sectores dinámicos como servicios corporativos, manufactura avanzada y tecnología.
"La llegada de este modelo de coworking a una zona franca introduce un componente clave dentro del ecosistema productivo: la posibilidad de integrar operaciones corporativas y productivas en un mismo entorno”, señaló Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima.
El régimen de zonas francas sigue siendo un pilar para la economía costarricense. A febrero de este año, explicó el 27,5 % de la variación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), reflejando el peso de industrias como ciencias de la vida y servicios de alto valor agregado.
Desde el sector público, la iniciativa también es vista como un impulso a la competitividad. Indiana Trejos, viceministra de Comercio Exterior de COMEX, afirmó que “esta inversión consolida la presencia de WeWork en Costa Rica con su cuarta ubicación en el país, sumando más de 2.900 metros cuadrados de infraestructura corporativa".
Por su parte, la estrategia también apunta a la atracción y retención de talento. “Hoy en día las empresas deben redoblar sus esfuerzos para retener talento. Cartago es una región con profesionales altamente capacitados, por lo que esta apertura representa una apuesta estratégica para ofrecer espacios listos para operar”, indicó Rashid Sauma, director regional de WeWork para Centroamérica y el Caribe.
La sede ya alberga compañías como Penumbra, evidenciando la demanda por este tipo de soluciones.