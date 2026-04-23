WeWork invierte US$4 millones para la apertura de cuarta sede en Costa Rica

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La nueva sede incorpora más de 2.900 m² de infraestructura y capacidad para 555 unidades de trabajo, con soluciones diseñadas para empresas que requieren iniciar o escalar operaciones de forma ágil.

Por revistaeyn.com La firma global de espacios de trabajo flexible WeWork refuerza su apuesta por Costa Rica con la apertura de su cuarta sede en el país, esta vez en Zona Franca La Lima, un movimiento que consolida la evolución de los modelos empresariales hacia esquemas más ágiles y adaptables. La nueva instalación, ubicada en la provincia de Cartago, representa una inversión superior a los US$4 millones y abarca más de 2.900 metros cuadrados.

El espacio tiene capacidad para albergar a más de 650 personas y cuenta con 555 unidades de trabajo distribuidas en oficinas privadas, salas de reuniones, áreas colaborativas y un auditorio. Esta infraestructura busca responder a la creciente demanda de soluciones listas para operar, especialmente en sectores dinámicos como servicios corporativos, manufactura avanzada y tecnología. "La llegada de este modelo de coworking a una zona franca introduce un componente clave dentro del ecosistema productivo: la posibilidad de integrar operaciones corporativas y productivas en un mismo entorno”, señaló Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima. El régimen de zonas francas sigue siendo un pilar para la economía costarricense. A febrero de este año, explicó el 27,5 % de la variación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), reflejando el peso de industrias como ciencias de la vida y servicios de alto valor agregado.