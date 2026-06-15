Fox comprará la plataforma de 'streaming' Roku por US$22.000 millones

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La operación, que ya ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas, valora las acciones de Roku en US$160 cada una. Fox pagará US$96 en efectivo y 0,9693 acciones de clase A por cada título de la plataforma.

Por Agencia EFE Fox Corporation anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de 'streaming' Roku por US$22.000 millones, según anunció la cadena en un comunicado. La operación, que ya ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas, valora las acciones de Roku en US$160 cada una. Fox pagará US$96 en efectivo y 0,9693 acciones de clase A por cada título de la plataforma.

El objetivo principal de esta multimillonaria adquisición es crear "una plataforma tecnológica y de medios a gran escala" que logre una mayor monetización y alcance, ya que la nueva entidad combinará el contenido de deportes, noticias y entretenimiento de Fox con el ecosistema de televisión conectada de Roku. Asimismo, esta unión otorga a Fox acceso a uno de los sistemas operativos de televisión más grandes de EE.UU ya que Roku llega a 100 millones de hogares en todo el mundo. De este modo, la empresa combinada se convertirá en el tercer actor más grande de la televisión en Estados Unidos en cuota de pantalla. El presidente ejecutivo de Fox, Lachlan K. Murdoch, calificó la firma del acuerdo como un "momento decisivo" y una extensión natural de la estrategia de la corporación.