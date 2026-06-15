Demandan a TikTok por permitir que niños tengan cuentas y contenidos 'adictivos'

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La querella acusa a TikTok de violar la ley HB-3, aprobada con apoyo bipartidista en 2024 para bloquear el acceso a las redes sociales a los niños de 14 años o menos, y que los adolescentes de 15 y 16 años accedan solo con una autorización de los padres de familia o tutores legales.

Por Agencia EFE El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una demanda contra la plataforma TikTok en Estados Unidos por violar una ley estatal que prohíbe a las redes sociales que niños de 14 años o menos tengan cuentas y por considerar que sus contenidos son "adictivos". Uthmeier denunció que el "éxito de TikTok recae en su habilidad de hacer que los niños y adolescentes sean adictos a la plataforma" en una conferencia de prensa sobre la demanda, presentada en el Decimonoveno Circuito Judicial de Florida.

"TikTok engaña a sabiendas a los padres y permite que los niños estén expuestos a contenido dañino e inapropiado en violación directa de la ley de Florida. Tenemos tolerancia cero con las empresas que priorizan las ganancias sobre la seguridad de los niños. TikTok debería esperar rendir cuentas", declaró. La querella acusa a TikTok de violar la ley HB-3, aprobada con apoyo bipartidista en 2024 para bloquear el acceso a las redes sociales a los niños de 14 años o menos, y que los adolescentes de 15 y 16 años accedan solo con una autorización de los padres de familia o tutores legales. El recurso también alega que TikTok está violando la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida al engañar a los padres sobre la seguridad y la idoneidad del contenido al que accederán sus hijos.