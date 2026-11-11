Henkel eleva ventas globales 6,5% y reporta crecimiento en Latinoamérica

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El desempeño también se reflejó en América Latina, donde la división de Tecnologías Adhesivas experimentó un fuerte crecimiento, especialmente por la demanda en los segmentos de Movilidad y Electrónica, así como Empaque y Bienes de Consumo.

Por revistaeyn.com El grupo alemán Henkel registró un crecimiento orgánico de sus ventas del 6,5 % durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por el desempeño de sus dos principales divisiones de negocio: Tecnologías Adhesivas y Marcas de Consumo. Entre julio y septiembre, las ventas globales de Henkel alcanzaron los €5.713 millones (US$6.616 millones), lo que representó un incremento nominal del 11 % respecto al mismo período de 2025. Al descontar los efectos de los tipos de cambio y las adquisiciones, el crecimiento orgánico fue del 6,5 %, respaldado por una evolución positiva tanto de los precios como de los volúmenes.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la multinacional generó ingresos por €16.061 millones (US$18.598 millones), con un aumento nominal del 3,3 % y un crecimiento orgánico del 4,3 %. El desempeño también se reflejó en América Latina, donde la división de Tecnologías Adhesivas experimentó un fuerte crecimiento, especialmente por la demanda en los segmentos de Movilidad y Electrónica, así como Empaque y Bienes de Consumo. Por su parte, Marcas de Consumo registró una evolución favorable, impulsada principalmente por los productos de Lavandería y Cuidado del Hogar. A escala mundial, Tecnologías Adhesivas reportó ventas por €3,027 millones (US$3.507 millones), con un crecimiento orgánico del 7,9 %. Mientras tanto, Marcas de Consumo alcanzó €2,643 millones (US$3.063 millones), con un avance orgánico del 4,8 %. En el mercado guatemalteco, Henkel también informó resultados positivos y crecimiento al cierre de septiembre de 2026. Jesús Valenzuela, presidente de Henkel Guatemala, destacó que el desempeño responde al trabajo de sus colaboradores y a la confianza de clientes y consumidores.