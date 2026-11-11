Henkel eleva ventas globales 6,5% y reporta crecimiento en Latinoamérica

Por revistaeyn.com
El grupo alemán Henkel registró un crecimiento orgánico de sus ventas del 6,5 % durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por el desempeño de sus dos principales divisiones de negocio: Tecnologías Adhesivas y Marcas de Consumo.
Entre julio y septiembre, las ventas globales de Henkel alcanzaron los €5.713 millones (US$6.616 millones), lo que representó un incremento nominal del 11 % respecto al mismo período de 2025. Al descontar los efectos de los tipos de cambio y las adquisiciones, el crecimiento orgánico fue del 6,5 %, respaldado por una evolución positiva tanto de los precios como de los volúmenes.
En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la multinacional generó ingresos por €16.061 millones (US$18.598 millones), con un aumento nominal del 3,3 % y un crecimiento orgánico del 4,3 %.
El desempeño también se reflejó en América Latina, donde la división de Tecnologías Adhesivas experimentó un fuerte crecimiento, especialmente por la demanda en los segmentos de Movilidad y Electrónica, así como Empaque y Bienes de Consumo. Por su parte, Marcas de Consumo registró una evolución favorable, impulsada principalmente por los productos de Lavandería y Cuidado del Hogar.
A escala mundial, Tecnologías Adhesivas reportó ventas por €3,027 millones (US$3.507 millones), con un crecimiento orgánico del 7,9 %. Mientras tanto, Marcas de Consumo alcanzó €2,643 millones (US$3.063 millones), con un avance orgánico del 4,8 %.
En el mercado guatemalteco, Henkel también informó resultados positivos y crecimiento al cierre de septiembre de 2026. Jesús Valenzuela, presidente de Henkel Guatemala, destacó que el desempeño responde al trabajo de sus colaboradores y a la confianza de clientes y consumidores.
La compañía atribuyó sus resultados locales al esfuerzo de sus equipos y reiteró su compromiso con el desarrollo del país.
Como parte de su estrategia de expansión, Henkel completó las cinco adquisiciones anunciadas durante 2026, que en conjunto representan ventas aproximadas de €1.600 millones (US$1.854 millones). Las operaciones permitirán ampliar su presencia en negocios especializados de adhesivos y fortalecer su portafolio global de productos para el cabello.
Ante el desempeño comercial, la multinacional elevó su previsión de crecimiento orgánico de ventas para el ejercicio 2026 a un rango de entre 3 % y 4 %, frente al 1,5 % y 3,5 % anterior. Sin embargo, ajustó su expectativa de rentabilidad debido al incremento de los costos de materias primas, particularmente en Tecnologías Adhesivas.