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Henkel eleva ventas globales 6,5% y reporta crecimiento en Latinoamérica

El desempeño también se reflejó en América Latina, donde la división de Tecnologías Adhesivas experimentó un fuerte crecimiento, especialmente por la demanda en los segmentos de Movilidad y Electrónica, así como Empaque y Bienes de Consumo.

  • Henkel eleva ventas globales 6,5% y reporta crecimiento en Latinoamérica

    La compañía también reportó resultados favorables en Guatemala, donde mantuvo una trayectoria de crecimiento al cierre de septiembre. Foto de cortesía
2026-11-11

Por revistaeyn.com

El grupo alemán Henkel registró un crecimiento orgánico de sus ventas del 6,5 % durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por el desempeño de sus dos principales divisiones de negocio: Tecnologías Adhesivas y Marcas de Consumo.

Entre julio y septiembre, las ventas globales de Henkel alcanzaron los €5.713 millones (US$6.616 millones), lo que representó un incremento nominal del 11 % respecto al mismo período de 2025. Al descontar los efectos de los tipos de cambio y las adquisiciones, el crecimiento orgánico fue del 6,5 %, respaldado por una evolución positiva tanto de los precios como de los volúmenes.

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En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la multinacional generó ingresos por €16.061 millones (US$18.598 millones), con un aumento nominal del 3,3 % y un crecimiento orgánico del 4,3 %.

El desempeño también se reflejó en América Latina, donde la división de Tecnologías Adhesivas experimentó un fuerte crecimiento, especialmente por la demanda en los segmentos de Movilidad y Electrónica, así como Empaque y Bienes de Consumo. Por su parte, Marcas de Consumo registró una evolución favorable, impulsada principalmente por los productos de Lavandería y Cuidado del Hogar.

A escala mundial, Tecnologías Adhesivas reportó ventas por €3,027 millones (US$3.507 millones), con un crecimiento orgánico del 7,9 %. Mientras tanto, Marcas de Consumo alcanzó €2,643 millones (US$3.063 millones), con un avance orgánico del 4,8 %.

En el mercado guatemalteco, Henkel también informó resultados positivos y crecimiento al cierre de septiembre de 2026. Jesús Valenzuela, presidente de Henkel Guatemala, destacó que el desempeño responde al trabajo de sus colaboradores y a la confianza de clientes y consumidores.

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La compañía atribuyó sus resultados locales al esfuerzo de sus equipos y reiteró su compromiso con el desarrollo del país.

Como parte de su estrategia de expansión, Henkel completó las cinco adquisiciones anunciadas durante 2026, que en conjunto representan ventas aproximadas de €1.600 millones (US$1.854 millones). Las operaciones permitirán ampliar su presencia en negocios especializados de adhesivos y fortalecer su portafolio global de productos para el cabello.

Ante el desempeño comercial, la multinacional elevó su previsión de crecimiento orgánico de ventas para el ejercicio 2026 a un rango de entre 3 % y 4 %, frente al 1,5 % y 3,5 % anterior. Sin embargo, ajustó su expectativa de rentabilidad debido al incremento de los costos de materias primas, particularmente en Tecnologías Adhesivas.

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