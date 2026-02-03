Empresas & Management

Gasto promedio por persona en San Valentín será de US$55

El grupo etario de entre 25 y 40 años se mantiene como el segmento con mayor nivel de consumo, consolidándose como el principal impulsor de la demanda durante esta temporada.

Por revistaeyn.com En América Latina, San Valentín se ha consolidado como una oportunidad clave para el consumo, con una evolución que amplía el concepto tradicional de celebración romántica hacia un territorio más diverso, que incluye la amistad, el autocuidado y las experiencias compartidas. Esta expansión emocional habilita múltiples puntos de contacto entre las marcas y los consumidores, en un escenario donde captar la atención ya no depende solo del mensaje, sino del entorno en el que ese mensaje aparece.

De cara a 2026, se estima que el 60 % de las ventas asociadas a la fecha se concreten a través de canales online, con un gasto promedio de US$55 por persona. El grupo etario de entre 25 y 40 años se mantiene como el segmento con mayor nivel de consumo, consolidándose como el principal impulsor de la demanda durante esta temporada. EXTE, la compañía AdTech que integra tecnología, creatividad y medios, presenta una guía de insights y soluciones con tecnología contextual avanzada y formatos digitales premium pensadas para San Valentín 2026. "San Valentín es una fecha clave, pero también un desafío para las marcas en un contexto de alta competencia por la atención. El diferencial está en entender cuándo y dónde comunicar para que cada mensaje resulte relevante y genere impacto real", comenta Rossana Peragallo, Country Manager Chile de EXTE.