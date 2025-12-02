Fallece el empresario hondureño Emilio Larach, comprometido con el desarrollo de Honduras

Empresas & Management

Además de ser un reconocido empresario, Emilio Larach demostró su compromiso con el medio ambiente y por causas sociales en su amada Honduras. "Don Emilio" fue reconocido como Empresario Admirado y de los Más Confiables, en distintos especiales de la revista Estrategia & Negocios.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com El empresario hondureño Emilio Larach, fundador de Larach & Cía., falleció este martes a la edad de 96 años, según confirmó su familia.

"Don Emilio", como lo conocían en su natal Honduras, deja una trayectoria empresarial extensa, un ejemplo de perseverancia y un legado social notable en Honduras.

"En la mayor parte de Honduras la gente es buena y bastante honesta, lo que pasa es que no tienen voz, nadie las oye, nadie oye sus problemas", dijo en una ocasión, en 2023, durante una entrevista con Estrategia & Negocios.

En esa misma intervención, indicó que estaba satisfecho del aporte que brindó y que contribuyó para el crecimiento del país, generando empleo y ayudando a la comunidad a través de obras sociales. Bajo su liderazgo y visión, al frente de Larach y Cía, se emprendió la transformación de la empresa líder en ferretería, cuyo eslogan “en un dos por tres, todo de una vez” se ha hecho muy famoso en todo el país.

“Como gerente general (en ese momento, 2023) mantengo el liderazgo no solo en la calidad y precios fijados con responsabilidad de los productos, sino también pensando en los problemas que existen en el país y la cooperación que damos a la comunidad en los principales problemas de acuerdo a nuestra capacidad”, valoró en ese encuentro con E&N. Sus homólogos empresarios siempre mostraron respeto hacia su persona por su integridad, liderazgo, visión en los negocios, responsabilidad social y carácter afable.

¿QUIÉN ERA EMILIO LARACH?

Emilio Larach Chehade nació en San Pedro Sula a principios del siglo pasado, el 31 de agosto de 1929, en el hogar que formaron los inmigrantes palestinos Salomón Larach y Emilia de Larach. Su trayectoria empresarial inició en 1948, en San Pedro Sula, guiado por Don Jorge J. Larach, reconocido como uno de los pioneros en el desarrollo de Honduras y quien le enseñó todo lo que debía saber para dirigir un negocio.