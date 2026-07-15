Mundial impulsó el consumo de equipamiento deportivo y bebidas en Costa Rica

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El Índice de Impacto Comercial, desarrollado por STAMINA para medir la influencia del Mundial sobre el comportamiento de consumo, registró niveles moderados durante la etapa previa y la inauguración, pero aumentó conforme creció la intensidad competitiva.

Por revistaeyn.com La ausencia de Costa Rica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no eliminó el interés de los consumidores ni las oportunidades comerciales alrededor del torneo. Los costarricenses encontraron una nueva manera de vivir la competencia: desde sus hogares, acompañados por familiares y amigos, y conectándose con otras selecciones e historias deportivas. Así lo revela un monitoreo realizado por Allison Latam y STAMINA durante las distintas etapas del campeonato, con el objetivo de analizar su impacto en las emociones, las decisiones de compra y los hábitos de consumo de la población costarricense.

El estudio identificó un cambio frente a ediciones anteriores: el torneo se viviría de una forma más íntima, con más reuniones en hogares y encuentros entre familiares y amigos, en lugar de actividades masivas o consumo frecuente en espacios públicos. El Índice de Impacto Comercial (ICI), desarrollado por STAMINA para medir la influencia del Mundial sobre el comportamiento de consumo, registró niveles moderados durante la etapa previa y la inauguración, pero aumentó conforme creció la intensidad competitiva. El indicador alcanzó su punto más alto durante los dieciseisavos de final, evidenciando una mayor disposición de las personas para realizar compras relacionadas directa o indirectamente con la competencia. Posteriormente, se normalizó conforme disminuyó la cantidad de partidos a partir de los octavos de final.