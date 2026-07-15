Mundial impulsó el consumo de equipamiento deportivo y bebidas en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La ausencia de Costa Rica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no eliminó el interés de los consumidores ni las oportunidades comerciales alrededor del torneo. Los costarricenses encontraron una nueva manera de vivir la competencia: desde sus hogares, acompañados por familiares y amigos, y conectándose con otras selecciones e historias deportivas.
Así lo revela un monitoreo realizado por Allison Latam y STAMINA durante las distintas etapas del campeonato, con el objetivo de analizar su impacto en las emociones, las decisiones de compra y los hábitos de consumo de la población costarricense.
El estudio identificó un cambio frente a ediciones anteriores: el torneo se viviría de una forma más íntima, con más reuniones en hogares y encuentros entre familiares y amigos, en lugar de actividades masivas o consumo frecuente en espacios públicos.
El Índice de Impacto Comercial (ICI), desarrollado por STAMINA para medir la influencia del Mundial sobre el comportamiento de consumo, registró niveles moderados durante la etapa previa y la inauguración, pero aumentó conforme creció la intensidad competitiva.
El indicador alcanzó su punto más alto durante los dieciseisavos de final, evidenciando una mayor disposición de las personas para realizar compras relacionadas directa o indirectamente con la competencia. Posteriormente, se normalizó conforme disminuyó la cantidad de partidos a partir de los octavos de final.
Las categorías que lograron capitalizar con mayor claridad este contexto fueron las de equipamiento deportivo, seguidas por las bebidas gaseosas, alcohólicas y energizantes. También destacaron la comida rápida, los productos electrónicos, los servicios financieros y los snacks.
Durante las etapas de mayor emoción, algunas categorías registraron incrementos superiores al 30 % en el consumo declarado, entre ellas los servicios de internet, las bebidas gaseosas, los snacks y las compras en supermercados. Estos resultados refuerzan la conclusión de que el Mundial se trasladó principalmente a los hogares y espacios de convivencia.
“La ausencia de la Selección Nacional pudo interpretarse inicialmente como una limitación para las marcas, pero los datos muestran que el interés no desapareció, sino que se transformó. Las personas encontraron nuevas razones para conectarse con el torneo y las empresas que comprendieron ese cambio pudieron participar de una conversación cultural y emocional que trascendió el resultado deportivo”, explicó Gabriela Suárez, vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de Allison Latam.