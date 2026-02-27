Aprenda tres pasos para reconstruir la seguridad personal tras un fracaso

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las caídas, incluso las más dolorosas, no siempre marcan el final de una historia. Aunque la mayoría de las personas no compite bajo los reflectores del mundo, los errores en el trabajo, en los estudios o en proyectos personales pueden sentirse igual de devastadores. Para la entrenadora en rendimiento mental Cindra Kamphoff, fundadora del Mentally Strong Institute y asesora de atletas olímpicos, equipos de la NFL y ejecutivos de grandes corporaciones, la clave para recuperar la confianza está en aplicar las mismas herramientas que usan los deportistas de élite.

Su método se resume en tres palabras: “aprender, quemar y regresar”. Una fórmula sencilla, pero poderosa. Aprender sin castigarse El primer paso consiste en analizar el error con honestidad. ¿Qué salió mal? ¿Qué harías distinto la próxima vez? Kamphoff plantea que, tras un revés profesional —como una presentación fallida o un proyecto que no cumplió expectativas—, es fundamental identificar el punto específico de mejora. Tal vez faltó preparación, claridad en las instrucciones o manejo de los nervios. Sin embargo, la experta advierte sobre un riesgo frecuente: quedarse atrapado en la autocrítica permanente. “Muchas veces las personas se quedan en el ciclo de aprender, aprender y seguir aprendiendo”, señala. El ejercicio no es para alimentar la culpa, sino para extraer una lección concreta, escribirla y soltarla. Quemar un ancla positiva Superar un tropiezo importante no es automático. Los pensamientos negativos tienden a repetirse como un eco persistente. Para romper ese patrón, Kamphoff propone “quemar” una frase o gesto positivo en la mente. Puede ser una expresión breve como “déjalo ir” o “sacúdelo”, acompañada de un movimiento corporal sencillo.