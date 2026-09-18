Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway a su hijo

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Conocido como el 'Oráculo de Omaha' por su capacidad para anticiparse a las tendencias de los mercados, Buffet se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965.

Por Agencia EFE El magnate Warren Buffett anunció que deja la presidencia del conglomerado Berkshire Hathaway y pasa el testigo a su hijo, Howard Buffett, menos de un año después de ceder la dirección ejecutiva a Greg Abel. Buffett, que con 96 años es el inversor más famoso del mundo, envió una carta dirigida a sus accionistas para despedirse antes de pasar a ser presidente emérito de Berkshire, sin abandonar el consejo de administración.

"El padre tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire llegar a un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que nos espera", declaró en la misiva. Conocido como el 'Oráculo de Omaha' por su capacidad para anticiparse a las tendencias de los mercados, Buffet se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965. Según explicó, parte de la razón de hacerse a un lado es Greg Abel: "Mis expectativas sobre él eran altísimas desde el inicio, y las ha superado. Ha asumido plenamente el cargo de director ejecutivo en todos los sentidos".