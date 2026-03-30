Guatemala impulsa cartera de inversión extranjera con 80 empresas interesadas

Por revistaeyn.com
Guatemala refuerza su estrategia para atraer capital internacional al consolidar un portafolio de 80 empresas extranjeras interesadas en invertir en el país, según informó el Ministerio de Economía de Guatemala. La iniciativa busca dinamizar sectores clave de la economía y ampliar la llegada de nuevos proyectos productivos en los próximos años.
La titular de la cartera, Gabriela García, detalló que de este grupo de compañías, al menos nueve ya han concretado inversiones en territorio guatemalteco, lo que evidencia avances en la promoción del país como destino de negocios.
“Contamos con un portafolio sólido de empresas interesadas, lo que nos permite proyectar un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa”, señaló la funcionaria en declaraciones a la prensa.
Las industrias que despiertan mayor interés abarcan el sector de vestuario y textiles, manufactura liviana, así como la producción de papel y cartón. También figuran grandes corporaciones internacionales como Toshiba, lo que refleja el potencial del país para atraer inversiones de alto perfil.
En cuanto al origen de los capitales, el Mineco identificó un abanico diverso de países interesados, encabezados por Estados Unidos y Canadá, además de economías europeas como Países Bajos, España, Alemania y el Reino Unido. A estos se suman inversionistas de Asia —incluyendo Taiwán, India, Corea del Sur y Japón—, así como de África, Centroamérica y naciones sudamericanas como Chile y Colombia.
Durante 2025, Guatemala recibió visitas de empresas provenientes de Estados Unidos y Corea del Sur, mientras que para este año se prevé la llegada de delegaciones empresariales de Japón y Alemania, con agendas programadas para junio. Estas misiones buscan explorar oportunidades concretas de inversión y fortalecer vínculos comerciales.
El Mineco también identificó sectores con alto potencial en distintos horizontes. En el corto plazo destacan alimentos procesados, bebidas alcohólicas, químicos, farmacéuticos, textiles, servicios empresariales y operaciones de “contact center” y BPO.
A mediano plazo, sobresalen áreas como centros de servicios compartidos, salud, metalmecánica, turismo y el sector eléctrico-electrónico. En tanto, a largo plazo, el país apuesta por industrias de mayor sofisticación, como biotecnología, dispositivos técnicos y tecnologías de la información aplicadas a manufactura avanzada.
La inversión extranjera directa —que implica flujos de capital destinados a establecer o expandir operaciones con control de gestión a largo plazo— es considerada un motor clave para el desarrollo económico. En ese sentido, la ministra subrayó que Guatemala ofrece servicios institucionales de acompañamiento sin costo para los inversionistas, con el objetivo de facilitar su establecimiento y operación en el país.
Con información de AGN