Guatemala impulsa cartera de inversión extranjera con 80 empresas interesadas

Empresas & Management

Las industrias que despiertan mayor interés abarcan el sector de vestuario y textiles, manufactura liviana, así como la producción de papel y cartón.

Por revistaeyn.com Guatemala refuerza su estrategia para atraer capital internacional al consolidar un portafolio de 80 empresas extranjeras interesadas en invertir en el país, según informó el Ministerio de Economía de Guatemala. La iniciativa busca dinamizar sectores clave de la economía y ampliar la llegada de nuevos proyectos productivos en los próximos años. La titular de la cartera, Gabriela García, detalló que de este grupo de compañías, al menos nueve ya han concretado inversiones en territorio guatemalteco, lo que evidencia avances en la promoción del país como destino de negocios.

“Contamos con un portafolio sólido de empresas interesadas, lo que nos permite proyectar un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa”, señaló la funcionaria en declaraciones a la prensa. Las industrias que despiertan mayor interés abarcan el sector de vestuario y textiles, manufactura liviana, así como la producción de papel y cartón. También figuran grandes corporaciones internacionales como Toshiba, lo que refleja el potencial del país para atraer inversiones de alto perfil. En cuanto al origen de los capitales, el Mineco identificó un abanico diverso de países interesados, encabezados por Estados Unidos y Canadá, además de economías europeas como Países Bajos, España, Alemania y el Reino Unido. A estos se suman inversionistas de Asia —incluyendo Taiwán, India, Corea del Sur y Japón—, así como de África, Centroamérica y naciones sudamericanas como Chile y Colombia.