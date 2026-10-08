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Mexicana de Aviación aumentó un 31 % el número de pasajeros

Actualmente cuenta con diez aeronaves, aunque las dos más recientes todavía se encuentran en proceso de certificación ante las autoridades aeronáuticas.

Por Agencia EFE La aerolínea estatal Mexicana de Aviación aumentó un 31 % el número de pasajeros transportados en lo que va de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, informó su director general, Leobardo Ávila Bojórquez, en medio de las pérdidas financieras que todavía registra la compañía. Durante la conferencia de prensa presidencial, Ávila Bojórquez detalló que Mexicana ha transportado más de 1,27 millones de pasajeros desde que reanudó operaciones, en diciembre de 2023, bajo el control del Estado mexicano.

El directivo señaló que la incorporación de cinco aeronaves Embraer E2 durante este año permitió incrementar un 83 % la oferta de asientos desde junio, como parte de un plan para ampliar la capacidad operativa. La expansión ocurre después de que el diario mexicano El Financiero revelara en agosto, con base en estados financieros de la compañía, que Mexicana acumuló pérdidas operativas por 513 millones de pesos (unos 28,5 millones de dólares) durante el primer semestre de 2026. Ávila Bojórquez explicó que la aerolínea mantiene un plan de expansión que contempla cerrar 2026 con 12 aeronaves y alcanzar una flota de 20 aviones en 2027, con ocho incorporaciones adicionales. Actualmente cuenta con diez, aunque las dos más recientes todavía se encuentran en proceso de certificación ante las autoridades aeronáuticas. El directivo reiteró que la empresa prevé alcanzar su punto de equilibrio financiero en 2030, una meta que ya había sido planteada anteriormente como parte de su estrategia de crecimiento.