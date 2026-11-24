Por revistaeyn.com
El Hospital de Diagnóstico de El Salvador modernizó su infraestructura tecnológica para mejorar la continuidad de sus sistemas clínicos y administrativos, una transformación que permitió reducir de aproximadamente 10 a una las interrupciones mensuales y disminuir en 75 % el tiempo de recuperación ante fallas, al pasar de 48 a 12 horas.
El proyecto fue anunciado por Red Hat, proveedor de soluciones de código abierto, que informó que la institución incorporó su plataforma Red Hat OpenShift Virtualization para sustituir servidores antiguos que habían superado su ciclo de soporte y presentaban problemas de rendimiento y fallas recurrentes.
La infraestructura anterior también enfrentaba dificultades para conseguir repuestos y un incremento de los costos de operación y mantenimiento, que llegaron a triplicarse. Además, los procedimientos manuales de recuperación ante desastres podían mantener los sistemas fuera de servicio durante dos días.
Estas limitaciones representaban un riesgo para las operaciones del centro médico, debido a que las interrupciones tecnológicas podían retrasar el registro de información clínica, afectar procesos asistenciales y prolongar los trámites administrativos.
Para atender estas dificultades, Red Hat, Ingram Micro y el socio estratégico ECSSA desarrollaron una hoja de ruta para migrar los sistemas hacia una arquitectura de virtualización y alta disponibilidad. La implementación se extendió durante aproximadamente seis meses e incluyó acompañamiento técnico y capacitación especializada.
Con la nueva plataforma, el hospital centralizó la administración de sus servidores, integró los sistemas de respaldo y adecuó el entorno a sus políticas de seguridad y protección de datos. El cambio también permite ejecutar modificaciones y transiciones de infraestructura en cuestión de segundos, según la información divulgada por Red Hat.
“La modernización de nuestra infraestructura nos permite contar con sistemas más estables y una recuperación más ágil. Esto se traduce en mayor continuidad para nuestros equipos y, sobre todo, en una atención más rápida y confiable para los pacientes”, señaló Guadalupe Romero, directora de Tecnología del Hospital de Diagnóstico.
La estabilidad de los sistemas también ha contribuido a agilizar el registro de información de los pacientes y reducir las interrupciones en los procesos asistenciales y administrativos.