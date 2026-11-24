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La institución incorporó su plataforma Red Hat OpenShift Virtualization para sustituir servidores antiguos que habían superado su ciclo de soporte y presentaban problemas de rendimiento y fallas recurrentes.

Por revistaeyn.com El Hospital de Diagnóstico de El Salvador modernizó su infraestructura tecnológica para mejorar la continuidad de sus sistemas clínicos y administrativos, una transformación que permitió reducir de aproximadamente 10 a una las interrupciones mensuales y disminuir en 75 % el tiempo de recuperación ante fallas, al pasar de 48 a 12 horas. El proyecto fue anunciado por Red Hat, proveedor de soluciones de código abierto, que informó que la institución incorporó su plataforma Red Hat OpenShift Virtualization para sustituir servidores antiguos que habían superado su ciclo de soporte y presentaban problemas de rendimiento y fallas recurrentes.

La infraestructura anterior también enfrentaba dificultades para conseguir repuestos y un incremento de los costos de operación y mantenimiento, que llegaron a triplicarse. Además, los procedimientos manuales de recuperación ante desastres podían mantener los sistemas fuera de servicio durante dos días. Estas limitaciones representaban un riesgo para las operaciones del centro médico, debido a que las interrupciones tecnológicas podían retrasar el registro de información clínica, afectar procesos asistenciales y prolongar los trámites administrativos. Para atender estas dificultades, Red Hat, Ingram Micro y el socio estratégico ECSSA desarrollaron una hoja de ruta para migrar los sistemas hacia una arquitectura de virtualización y alta disponibilidad. La implementación se extendió durante aproximadamente seis meses e incluyó acompañamiento técnico y capacitación especializada.