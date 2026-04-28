Airbnb prevé más anfitriones ocasionales en México por el Mundial 2026

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Airbnb estima, con base en un estudio elaborado con Deloitte, una derrama adicional de US$345 millones en la época mundialista y 13.000 empleos adicionales sustentados en la Ciudad de México.

Por Agencia EFE La plataforma digital de hospedaje Airbnb prevé que el Mundial de Fútbol de 2026 impulse en la Ciudad de México la figura del anfitrión ocasional, es decir, personas que abrirán sus casas o departamentos de forma temporal para atender la demanda de hospedaje durante el torneo. Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos para México de Airbnb, afirmó en conferencia de prensa que la plataforma espera un comportamiento similar al observado en otros grandes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de París.

“El mayor pico de reservas lo vamos a experimentar justo un mes antes del Mundial, como lo vimos en París en las Olimpiadas y en otros eventos”, señaló Colín, en una ciudad donde al menos existe una oferta de 26.000 alojamientos. El directivo explicó que la demanda no se concentrará únicamente en los corredores turísticos tradicionales, sino también en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México (Azteca), al centro de la ciudad y a los espacios donde se prevén concentraciones de aficionados, como la Basílica de Guadalupe. “Vamos a tener un número muy importante de anfitriones que abran sus casas temporalmente”, dijo Colín. Como referencia, el ejecutivo mencionó el caso de París, donde se observó hasta un 25 % más de oferta relacionada con estos anfitriones ocasionales. Además, Colín reveló que -tras los Juegos Olímpicos- más del 95 % de los alojamientos que se activaron de forma temporal en esas zonas regresaron después al mercado tradicional de vivienda de largo plazo.