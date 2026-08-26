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Meta pagará US$16.680 millones para zanjar demandas por adicción a redes

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes.

  • Meta pagará US$16.680 millones para zanjar demandas por adicción a redes

    Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms, llega para comparecer ante el tribunal en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en el centro de Los Ángeles, California, EE. UU. EFE/EPA/CHRIS TORRES

     CHRIS TORRES / EFE
2026-08-26

Por Agencia EFE

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar un máximo de US$16.680 millones como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales, según un documento judicial.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

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Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba los reclamos de 29 estados.

Meta ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad.

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de entre trece y diecisiete años) y menores de trece años.

Entre estas medidas está: la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de trece años; el bloqueo por defecto de las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de dos horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

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Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

El anuncio del acuerdo se produjo tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio en California.

Se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial.

Redacción web
Agencia EFE

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