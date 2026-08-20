Hutchison reclama más de US$1.500 millones a Panamá por su salida de dos puertos

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, la compañía indicó que el procedimiento fue iniciado este jueves contra Panamá por supuestas violaciones de un tratado de protección de inversiones, después de que "fracasaran sus intentos de alcanzar una solución" con el Estado panameño.

El conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció un nuevo arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama más de US$1.500 millones por la supuesta destrucción de sus inversiones en los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en los accesos al Canal de Panamá.

CK Hutchison afirmó que su reclamación responde a una serie de medidas adoptadas por Panamá en 2025 y 2026 que, según la empresa, culminaron con la anulación del contrato de concesión de Balboa y Cristóbal y la toma de control de ambas terminales.

La compañía señaló que discrepa "firmemente" con las medidas adoptadas por Panamá, que considera contrarias al tratado de protección de inversiones, y aseguró que seguirá buscando una solución con el país al tiempo que defenderá sus derechos conforme al derecho internacional.

El nuevo procedimiento se suma al arbitraje separado que ya mantiene Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, en virtud del contrato de concesión y de las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

PPC reclama por esa vía sus propios derechos contractuales y había elevado ya sus reclamaciones contra el Estado panameño por encima de los US$2.000 millones, después de denunciar lo que considera una toma ilegal de los puertos y de sus activos.

La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional en enero la concesión de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, otorgada originalmente en 1997.

Tras el fallo, las autoridades panameñas asumieron en febrero el control de ambas terminales y encomendaron su operación temporal a otros gestores internacionales, en medio de presiones de Estados Unidos por la supuesta influencia china en torno al Canal de Panamá.