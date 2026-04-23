Panamá: los servicios logran lo más alto en el Top Of Mind 2026

Análisis de Pablo Balcáceres / Investigación Kantar Mercaplan

En los resultados del Top Of Mind de Panamá, para 2026, los rubros de Servicios, Transporte y Comercio aglutinan la recordación combinada más alta.

De acuerdo con el estudio, elaborado por Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios, Telefonía Móvil llega al 95 % de TOM; Gasolineras, 93 %; Supermercados, 90 % ; y Bancos, 87 %, explicado por la dominancia de Banco General (70%).

Kantar Mercaplan caracteriza a Panamá como un mercado de “recuerdo rígido” y alta estabilidad.

Las marcas que encabezan el TOM se distinguen por ser muy consolidadas, y el indicador Total TOP (recordación general de la categoría) suele superar el 0,80 en la mayoría de los segmentos.