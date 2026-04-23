Panamá: los servicios logran lo más alto en el Top Of Mind 2026

Análisis de Pablo Balcáceres / Investigación Kantar Mercaplan
En los resultados del Top Of Mind de Panamá, para 2026, los rubros de Servicios, Transporte y Comercio aglutinan la recordación combinada más alta.
De acuerdo con el estudio, elaborado por Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios, Telefonía Móvil llega al 95 % de TOM; Gasolineras, 93 %; Supermercados, 90 % ; y Bancos, 87 %, explicado por la dominancia de Banco General (70%).
Kantar Mercaplan caracteriza a Panamá como un mercado de “recuerdo rígido” y alta estabilidad.
Las marcas que encabezan el TOM se distinguen por ser muy consolidadas, y el indicador Total TOP (recordación general de la categoría) suele superar el 0,80 en la mayoría de los segmentos.
Sin embargo, este país tiene un dato diferenciador en la categoría Cervezas, en comparación con la región. En Panamá hay una dispersión en el segmento, al contrario del resto de Centroamérica –que tiene una marca poderosa de referencia.
Los panameños recuerdan a Balboa (31 %), Atlas (15 %),Panamá (12 %) y Corona (10 %).
Para este TOM 2026 se realizaron 2.156 encuestas en enero de 2026. Por país, fueron encuestados 308 consumidores, de entre 18 a 60 años de edad. El margen de error es de 5,65 % en promedio.
Marcas TOM Honduras 2026: un mercado en busca de alternativas
La investigación midió la recordación de marca a nivel general. Todos los entrevistados respondieron sobre las 26 categorías ya fuera las consumieran o no.