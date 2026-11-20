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El vicepresidente sénior de Asuntos Externos de IATA, Thomas Reynaert, señaló que el combustible representa ya más de un 30 % de los costos operativos de las compañías aéreas.

Por Agencia EFE La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que el encarecimiento del combustible, los conflictos geopolíticos y el aumento de los costos regulatorios están reduciendo la rentabilidad de las aerolíneas, que este año obtendrán un beneficio neto de apenas US$4,5 por pasajero, aproximadamente la mitad que en 2025. En una entrevista durante la VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se celebra en Montreal (Canadá), el vicepresidente sénior de Asuntos Externos de IATA, Thomas Reynaert, señaló que el combustible representa ya más de un 30 % de los costos operativos de las compañías aéreas.

"El precio del combustible de aviación se ha más que duplicado desde principios de este año", afirmó Reynaert, quien atribuyó gran parte del incremento a los conflictos en Oriente Medio. A este encarecimiento se suman las restricciones del espacio aéreo en zonas de conflicto, que obligan a las aerolíneas a utilizar rutas más largas, consumir más combustible y encarecer los precios de los billetes, añadió el representante ejecutivo de la IATA. Reynaert también alertó de los problemas de suministro de los fabricantes aeronáuticos, con unos 18.000 aviones pendientes de entrega, que dificultan renovar las flotas con modelos capaces de consumir entre un 20 y un 30 % menos de combustible. Pese a estas dificultades, el representante de IATA consideró que el modelo de negocio sigue siendo viable, gracias a una ocupación media de los aviones de entre un 80 % y un 84 %. Sin embargo, advirtió que las aerolíneas necesitan una menor presión regulatoria y fiscal para mantener su rentabilidad y preservar las conectividad aérea, especialmente en rutas de escasa demanda.