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Se trata de una camioneta concebida para responder tanto a las exigencias del uso diario como a los trayectos de larga distancia, según explicó el director ejecutivo de la empresa en Brasil, Evandro Maggio.

Por Agencia EFE La empresa automovilística Toyota presentó en su nueva planta productiva en el estado brasileño de São Paulo el Corolla Deck, un nuevo modelo de camioneta urbana híbrida que será comercializada especialmente en América Latina a partir de 2027. Se trata de una camioneta concebida para responder tanto a las exigencias del uso diario como a los trayectos de larga distancia, según explicó el director ejecutivo de la empresa en Brasil, Evandro Maggio.

El Corolla Deck amplía la gama de vehículos electrificados de la marca con la tecnología híbrida flex (HEV FFV), que combina un menor consumo de combustible con bajas emisiones de CO₂, y su lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2027. Esta es la primera vez que Toyota presenta un producto global en América Latina, algo que destacó el CEO de Toyota en Latinoamérica y el Caribe, Rafael Chang. El anuncio se produjo paralelamente con la inauguración de una nueva fábrica, Sorocaba II, que forma parte del ciclo de inversiones de 11.000 millones de reales (casi US$1.900 millones) en Brasil hasta 2030. Con 160.000 metros cuadrados de superficie construida, la nueva planta forma parte de un complejo integrado por sus dos fábricas y el centro de logística de piezas, que suman 492.000 metros cuadrados de superficie construida y una capacidad total de producción de 270.000 vehículos anuales.