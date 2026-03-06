IFX Networks adquiere Redes Integradas Corporativas en Costa Rica

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La empresa IFX anunció el cierre de adquisición efectivo de Redes Integradas Corporativas, Limitada (Reico), sociedad costarricense especializada en soluciones e integración de tecnologías de información y comunicaciones (TIC). La operación fue realizada por IFX como parte de su estrategia de expansión regional y contempla una cartera de clientes locales e internacionales, fortaleciendo la presencia de la compañía y su estructura operativa en toda la región.

El gerente país de IFX Costa Rica, Diego Cardoza, indicó que esta adquisición permite continuar con la ampliación de su base de clientes. “Esta adquisición es un paso estratégico más en nuestro plan de crecimiento regional. La incorporación de REICO nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor en el mercado costarricense y en el posicionamiento de IFX en Centroamérica, potenciando nuestras capacidades como integrador y proveedor regional de servicios gestionados”, afirmó Cardoza. Aunque no detalló el monto de la transacción, Cardoza indicó que se trata de una "inversión a doble dígito con la absorción", o sea, supera los US$10 millones. Durante más de 23 años, Reico se destacó como un integrador tecnológico aportando visión estratégica, enfocado en brindar soluciones completas e innovadoras en tecnologías de información y comunicaciones (TIC).