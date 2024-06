Ileana Rojas: necesitamos más mujeres participando en las carreras STEM

“ ¿Y por qué las mujeres necesitamos estudiar esta carrera? Porque hoy solamente tres de cada 10 mujeres estudian en este campo y nosotros necesitamos tener más representación , porque si no tenemos esa representación la tecnología, la inteligencia artificial y lo que venga después no va a considerar ni nuestras necesidades, ni nuestras perspectivas”, apuntó la ejecutiva costarricense.

Antes de que existieran Spotify y Youtube Music, los teléfonos de los países menos desarrollados incorporaron la radio por si la persona no tenía acceso a Internet.

“Algunas soluciones de tecnología se construyen para la mayoría, pero siempre va a haber soluciones que no son ni para el promedio, ni para la mayoría. Y ahí nosotras desde el hogar sabemos y conocemos las diferencias que tienen cada una de las personas con las que convivimos(...) es un tema que trasciende generaciones. Tanto la diversidad y la inclusión como el tema de tecnología tenemos que trabajarlo desde el hogar”.

¿Cómo eliminar sesgos en las empresas?

“En Intel trabajamos muchísimo desde la contratación. Desde que nosotros hacemos una contratación hasta la forma en que se presenta el currículum: no es necesario poner foto, no es necesario poner estado civil, no es necesario poner la edad. No tiene porque ser relevante. Permite mayor inclusividad en los candidatos”.

La segunda parte es tener un grupo de entrevista que sea diverso. “Si tenemos un grupo de solo mujeres o de solo hombres, no vamos a tener inclusión que sea sin sesgos. Necesitamos a los dos ahí trabajando”.

Tercero, debe haber políticas de retención. “Una de las cosas que nos ayudan montones y que yo recomiendo siempre es que hayan grupos, comunidades de afinidad y en esas comunidades de afinidad tenemos: la red de mujeres en Intel, la red de afrodescendientes, la red LGTBQ, la red de fe basada en la Biblia”.

Otro de los grupos de afinidad son personas que están a cargo del cuidado: de los niños, del adulto mayor. “Conforme vamos cambiando a una sociedad con mayor edad, esto también se convierte en algo muy importante para la retención”.

Propuso que haya equidad salarial y que haya equidad en la promoción de las personas