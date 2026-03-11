Marianela Mata asume como primera presidenta de Brit Cham Costa Rica

Empresas & Management

En materia de comercio bilateral, la nueva presidenta señaló que existen importantes oportunidades de colaboración entre Costa Rica y el Reino Unido en áreas como sostenibilidad, economía verde, ciencias de la vida, dispositivos médicos, manufactura avanzada y transformación digital.

Por revistaeyn.com La Cámara de Comercio Británico- Costarricense (Brit Cham) anunció la elección de Marianela Mata como nueva presidenta de su Junta Directiva, convirtiéndose en la primera mujer en asumir este cargo en la historia de la organización. Mata, quien se desempeña como Marketing Senior Manager en la empresa británica Reckitt / Mead Johnson Nutrition en Costa Rica, asume la presidencia con el compromiso de fortalecer la relación comercial entre Costa Rica y el Reino Unido, impulsar la competitividad empresarial y promover una mayor participación femenina en espacios de liderazgo empresarial.

“Para mí es todo un honor y desde luego un gran reto que asumo con compromiso y claridad de propósito. Hoy asumo la presidencia con la intención de dar continuidad a lo construido, fortalecer articulaciones estratégicas y abrir oportunidades a las industrias británicas en Costa Rica”, expresó Mata. Como parte de su gestión, Mata indicó que Brit Cham continuará fortaleciendo su trabajo en equidad de género y formación de liderazgos femeninos, particularmente mediante su participación en la Iniciativa de Paridad de Género, un esfuerzo orientado a promover la participación de más mujeres en juntas directivas y espacios estratégicos. Según datos publicados en el informe “Igualdad de género en Costa Rica: Hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado” publicado por la OCDE en 2024, solo el 12 % de los puestos en juntas directivas en Costa Rica están ocupados por mujeres, lo que evidencia los desafíos que aún enfrenta el país para cerrar las brechas de género en los niveles de toma de decisión.